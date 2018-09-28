Americana acusa Cristiano Ronaldo de estupro em hotel de Las Vegas

Craque da Juventus, Cristiano Ronaldo é acusado de estupro por americana Crédito: Juventus/Divulgação

Uma mulher norte-americana acusa Cristiano Ronaldo de estupro. De acordo com a revista alemã Der Spiegel, Kathryn Mayorga, 34 anos, alega ter sido abusada sexualmente pelo português em um quarto de hotel em Las Vegas, em 2009. Os dois teriam se conhecido em um clube e, mais tarde, Kathryn Mayorga diz que o jogador da Juventus a estuprou.

A Der Spiegel recebeu as acusações de Kathryn Mayorga há um ano e meio por meio de documentos cedidos pela plataforma digital Football Leaks. Somente agora, no entanto, é que detalhes do caso foram revelados. Cristiano Ronaldo nega as acusações e diz que o sexo foi consensual.

Cristiano Ronaldo teria pago US$ 375 mil (R$ 1,5 milhão pela cotação atual) a Kathryn Mayorga para que ela não tornasse o caso público. À Der Spiegel, a mulher disse que aceitou a oferta do português à época por temer por ela e sua família.