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Polêmica

Americana acusa Cristiano Ronaldo de estupro em hotel de Las Vegas

O astro teria pago US$ 375 mil a Kathryn Mayorga para que ela não tornasse o caso público, em 2009
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 15:27

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 15:27

Craque da Juventus, Cristiano Ronaldo é acusado de estupro por americana Crédito: Juventus/Divulgação
Uma mulher norte-americana acusa Cristiano Ronaldo de estupro. De acordo com a revista alemã Der Spiegel, Kathryn Mayorga, 34 anos, alega ter sido abusada sexualmente pelo português em um quarto de hotel em Las Vegas, em 2009. Os dois teriam se conhecido em um clube e, mais tarde, Kathryn Mayorga diz que o jogador da Juventus a estuprou. 
A Der Spiegel recebeu as acusações de Kathryn Mayorga há um ano e meio por meio de documentos cedidos pela plataforma digital Football Leaks. Somente agora, no entanto, é que detalhes do caso foram revelados. Cristiano Ronaldo nega as acusações e diz que o sexo foi consensual.
Cristiano Ronaldo teria pago US$ 375 mil (R$ 1,5 milhão pela cotação atual) a Kathryn Mayorga para que ela não tornasse o caso público. À Der Spiegel, a mulher disse que aceitou a oferta do português à época por temer por ela e sua família.
Segundo Kathryn Mayorga, o jogador teria perguntado, depois de estuprá-la, se ela tinha dores e, de joelhos, afirmou: "Sou 99% bom, não sei o que é este 1%". A mulher teria dito várias vezes "não" e "para" a Cristiano Ronaldo. Ela trabalhava em uma escola primária, mas recentemente saiu do emprego.

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