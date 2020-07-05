Alinhados fora de campo, Fluminense e Botafogo duelam na semifinal da Taça Rio

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C. e Vítor Silva/Botafogo

O movimento contra a retomada do Campeonato Carioca em meio à pandemia do novo coronavírus foi liderada por Fluminense e Botafogo do início ao fim. Aliados nos discursos e fora das quatro linhas neste momento, os clubes são adversários neste domingo, em confronto válido pela semifinal da Taça Rio. A partida, às 16h, no Estádio Nilton Santos, terá transmissão em tempo real do LANCE!. O Tricolor entra com a vantagem do empate por ter terminado como líder do Grupo B.

Sempre que podem, jogadores e comissão técnica das duas equipe expressam o descontentamento com a retomada dos jogos. Paulo Autuori, técnico do Bota, citou a falta de clima para jogar. Odair Hellmann, do Flu, criticou o trabalho muito curto com a volta apressada. A união nos bastidores ajudou a postergar ao máximo a reestreia das equipes e aumentou o número de capítulos de uma conturbada volta do Carioca.

- O Fluminense sempre vai ter pressão quando os resultados não vem. Mas acho que agora não porque o clube defendeu uma situação que era o mínimo, todos terem bom senso. Nesse sentido não trazemos responsabilidade, porque era o certo. Mas na questão dos gols, das vitórias, aí sim, precisamos fazer melhor - afirmou o volante Yago Felipe em entrevista coletiva.