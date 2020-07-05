Alexandre Mattos sobre o Galo: 'receitas estão beirando a zero'

O Atlético-MG foi às compras nesta parada forçada do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. Até o momento, contratou seis jogadores, gastando mais de R$ 85 milhões. Chegaram ao clube os meios de campo Alan Franco, Léo Sena, os zagueiros Junior Alonso e Bueno e os atacantes Keno e Marrony. E, não deve parar por aí, já que o Galo ainda busca um atacante e um goleiro com habilidade em jogar com os pés. O torcedor tem celebrado a formação de um time forte, mas há uma realidade que vem preocupando os dirigentes do Galo: a queda intensa nas receitas que deixam as contas do clube fragilizadas. O diretor de futebol do Atlético-MG, Alexandre Mattos, disse que a situação financeira atleticana é “delicadíssima”, com “receitas beirando a zero.