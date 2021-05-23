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futebol

Alavés envia documentação a tempo e Deyverson volta a ser jogador do Palmeiras

A partir do momento que for registrado, atleta estará à disposição de Abel Ferreira, que terá liberdade para decidir se o utilizará ou não
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LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 15:00

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 15:00

Crédito: Divulgação/Palmeiras
A operação para obter a liberação de Deyverson com o Alavés e receber a documentação para registrar o jogador antes das 23h59 deste domingo (23) foi um sucesso no Palmeiras. Todos os certificados necessários já estão em posse do clube paulista e o atacante pode ser inscrito na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para utilização no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A informação foi noticiada primeiramente pelo repórter Diego Iwata, do Uol.>> Lautaro Martínez se reúne com espanhóis, Douglas Costa acerta retorno ao Brasil… O Dia do Mercado>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Conforme antecipado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! nos últimos dias, a diretoria do Verdão pretendia trazer o jogador de volta antes do fim da janela de transferências internacionais, em 23 de maio, e já tinha recebido uma sinalização positiva do clube espanhol para a liberação antecipada do jogador. O contrato de Deyverson com o Alavés se encerraria somente no dia 30 de junho, mas ele se despediu dos seus colegas na última sexta-feira (21).Agora, com a confirmação do retorno, o Palmeiras volta a ter o controle do futuro do jogador, que ainda não está definido. Caso Abel Ferreira deseje reintegrá-lo ao elenco profissional, terá liberdade para fazer isso. Do contrário, caso a comissão técnica entenda que o atleta não será útil, pode optar por afastá-lo e, assim, a diretoria poderá buscar clubes dispostos a contratar o atacante por empréstimo ou em definitivo.
Com o encerramento da janela internacional nas próximas horas, a busca por reforços no Verdão terá que se voltar para o mercado interno. Qualquer contratação vinda do exterior somente poderá ser registrada a partir do dia 1 de agosto, quando a janela voltará a abrir.

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