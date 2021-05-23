Alavés envia documentação a tempo e Deyverson volta a ser jogador do Palmeiras

Crédito: Divulgação/Palmeiras

A operação para obter a liberação de Deyverson com o Alavés e receber a documentação para registrar o jogador antes das 23h59 deste domingo (23) foi um sucesso no Palmeiras. Todos os certificados necessários já estão em posse do clube paulista e o atacante pode ser inscrito na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para utilização no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A informação foi noticiada primeiramente pelo repórter Diego Iwata, do Uol.>> Lautaro Martínez se reúne com espanhóis, Douglas Costa acerta retorno ao Brasil… O Dia do Mercado>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

Conforme antecipado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! nos últimos dias, a diretoria do Verdão pretendia trazer o jogador de volta antes do fim da janela de transferências internacionais, em 23 de maio, e já tinha recebido uma sinalização positiva do clube espanhol para a liberação antecipada do jogador. O contrato de Deyverson com o Alavés se encerraria somente no dia 30 de junho, mas ele se despediu dos seus colegas na última sexta-feira (21).Agora, com a confirmação do retorno, o Palmeiras volta a ter o controle do futuro do jogador, que ainda não está definido. Caso Abel Ferreira deseje reintegrá-lo ao elenco profissional, terá liberdade para fazer isso. Do contrário, caso a comissão técnica entenda que o atleta não será útil, pode optar por afastá-lo e, assim, a diretoria poderá buscar clubes dispostos a contratar o atacante por empréstimo ou em definitivo.