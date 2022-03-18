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futebol

Al Hazem libera e Alison deve voltar ao Santos nos próximos dias

Clube não pagou algumas parcelas pela compra e vai devolver o volante ao Peixe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2022 às 11:17

Publicado em 18 de Março de 2022 às 11:17

O Santos está mais perto de contar novamente com o volante Alison. O Al-Hazem da Arábia Saudita aceitou liberar o jogador para voltar ao Peixe após não cumprir com o pagamento. Se tudo ocorrer dentro do planejado, o Menino da Vila chega ao Brasil nos próximos dias.O capitão santista foi vendido por US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões na época). Até então, o clube só recebeu uma das parcelas. Para evitar uma briga judicial e com a necessidade de um volante, a diretoria santista encontrou essa saída como solução.
A equipe da Arábia Saudita tentou resistir ao pedido do Peixe. Isso porque Alison é um jogador de confiança da comissão técnica. Ele entrou em campo em 18 oportunidades pelo Al-Hazem e já carregou a braçadeira de capitão em alguns jogos. Mas, para evitar punições na FIFA, decidiu liberar.O volante chegou ao Santos em 2005, com apenas 11 anos. Após passar por todas as categorias de base, o atleta precisou mostrar, logo em sua estreia como profissional, em 2011, que sua carreira seria feita por superações no clube. Ao todo, Alison atuou em 265 jogos e anotou quatro gols com a camisa do Santos.
No período, o jogador esteve presente no elenco santista nos títulos do Paulistão em 2015 e 2016. Após altos e baixos, sendo emprestado ao Red Bull Brasil e superando outras lesões, o camisa 5 se firmou como titular absoluto e capitão da equipe na última temporada, chegando até a final da Libertadores.
Crédito: OvolanteAlisondevevoltaraoSantosnospróximosdias(Foto:IvanStorti/SantosFC

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