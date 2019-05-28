Aislan critica gramado do Robertão, mas segue confiante na Série D

Aislan, zagueiro do Serra Crédito: Ricardo Medeiros

O zagueiro Aislan comentou sobre o estado lastimável do piso, que não deixou a bola rolar. Em cada passe, a bola quicava até chegar ao companheiro de time, o que também prejudicou o Serra. Em um lance onde Mauri apareceu cara a cara com o goleiro, a bola chegou "pererecando" e o meia não dominou a bola, que foi pra fora. Com isso, o Serra perdeu a chance de sair com a vitória.

"Na verdade seria até hipocrisia da minha parte falar que não faltou o gol, né. A gente precisava de um golzinho só e poderia ter mudado totalmente a história do jogo. A gente sabe das dificuldades que a gente encontra em relação ao gramado. Quem tá aqui dentro sabe que atrapalha. Infelizmente o Mauri teve uma oportunidade real e o "morrinho artilheiro" deu uma atrapalhada nele e dessa vez não ajudou."

A confiança na classificação, mesmo quase que remota, segue inabalável em Serra Sede. Aislan afirmou que segue com a fé em alta no Serra e também destacou a vontade do time em campo, que criou várias chances, mas não conseguiu convertê-las em gol.

"O gol não veio e fica difícil, mas enquanto tiver meio por cento de chance a gente tem que sonhar, não pode deixar de sonhar. Temos dois jogos, confrontos diretos contra Ituano e Brasiliense, e vamos ver o que dá pra fazer na continuidade do campeonato. O importante é que a gente lutou, brigou. Agora ninguém pode falar que não faltou luta, não faltou dedicação, isso seria até maldade com a equipe."

Série D: Serra x URT, no Robertão Crédito: Rafael Chaves/Serra

Durante a semana o elenco do Serra foi acometido por um surto de gripe que deixou vários jogadores doentes. Lessinho e Madison já tinham ficado de fora da partida contra a URT, em Patos de Minas. Para este 2º jogo, Alemão e Peu não tiveram condições físicas de atuar. E o mesmo Lessinho saiu de campo ainda na etapa inicial, com uma lesão no tornozelo. Aislan enalteceu a entrega e o bom desempenho dos jogadores que supriram as ausências, destacando o plantel formado pelo Serra para esta Série D.

"A gente sabe que são jogadores que são importantes para a equipe. Mas aí você pega o jogo e vou falar que o Canário não fez uma excelente partida? Que o Diego Alves, que não tinha feito nenhum jogo, não fez uma excelente partida, pra mim um dos melhores jogadores em campo, claro que sentiu ali no final. O próprio Guilherme Pitty, que vinha jogando, saiu e agora entrou bem."

"O resultado não veio porque o futebol é detalhe, infelizmente a gente não conseguiu matar. Mas também a gente não pode culpar ninguém, não tem nenhum culpado não, aqui é um elenco, não são só os 18 que entram em campo."

Futebol é isso, e a gente foi bem, eu gostei da partida de todos, de quem estava de fora, quem entrou. Independente de quem entrou, foi bem e deu conta do recado Aislan - zagueiro do Serra

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