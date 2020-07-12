Ainda sem receber pela preferência, São Paulo espera vender Maia ao Barcelona até quarta

O Barcelona tem até quarta-feira, dia 15 de julho, para efetuar a compra do atacante Gustavo Maia, de 19 anos, joia da base do São Paulo. Ele ficou no banco na partida contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão deste ano, mas ainda faz parte do elenco sub-20.
O clube catalão adquiriu a prioridade de compra do atleta por 1 milhão de euros (R$ 6 milhões na cotação atual), valor que deveria ter sido depositado em março. Por causa da pandemia, este pagamento não foi feito até agora, mas o acordo segue de pé. O Tricolor, inclusive, receberá esta quantia mesmo que Maia não seja comprado pelos catalães.