Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ainda sem Luxemburgo, Palmeiras tem dia com treinos físicos e técnicos

Treinador continua afastado por ter sido contaminado com coronavírus, e elenco iniciou nesta segunda última semana sem partidas marcadas trabalhando na Academia de Futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 22:50

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 22:50

Crédito: Palmeiras realizou treinamentos técnicos e físicos na reapresentação desta segunda (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Depois de dois dias de folga, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira. Ainda sem Vanderlei Luxemburgo, que continua afastado por ter testado positivo para coronavírus há dez dias, o elenco iniciou a última semana de trabalhos sem partidas marcadas, e ocorreram exercícios técnicos e físicos ao longo do período.
Na primeira parte, os jogadores foram divididos em dois grupos para atividades físicas. Enquanto um realizava exercícios de core, com ênfase nas regiões abdominal e lombar (os atletas cumpriram 11 estações, com 20 segundos de execução e 20 de descanso em cada), outro fazia trabalhos de força e potência na sala de musculação. Nesses trabalhos na parte interna, foi respeitado o distanciamento social, inclusive com os jogadores utilizando máscaras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados