Ainda sem Luxemburgo, Palmeiras tem dia com treinos físicos e técnicos

Depois de dois dias de folga, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira. Ainda sem Vanderlei Luxemburgo, que continua afastado por ter testado positivo para coronavírus há dez dias, o elenco iniciou a última semana de trabalhos sem partidas marcadas, e ocorreram exercícios técnicos e físicos ao longo do período.

Na primeira parte, os jogadores foram divididos em dois grupos para atividades físicas. Enquanto um realizava exercícios de core, com ênfase nas regiões abdominal e lombar (os atletas cumpriram 11 estações, com 20 segundos de execução e 20 de descanso em cada), outro fazia trabalhos de força e potência na sala de musculação. Nesses trabalhos na parte interna, foi respeitado o distanciamento social, inclusive com os jogadores utilizando máscaras.