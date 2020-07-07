Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ainda sem concluir saída, Dudu treina no Palmeiras pela manhã

Clube divulgou imagens do atacante trabalhando na Academia de Futebol, mas a expectativa é de que sua transferência ao Al Duhail se confirme ainda nesta terça...

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:05
Crédito: Dudu participou dos treinamentos da manhã desta terça, na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Enquanto advogados analisam os contratos de sua transferência para o Al Duhail, do Qatar, Dudu treinou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira. O próprio Palmeiras divulgou imagens do atacante trabalhando no centro de treinamento, apesar da expectativa de que seja concluída a sua saída, por empréstimo, por 7 milhões de euros (R$ 42 milhões).
A negociação está bem próxima da conclusão. Os advogados das partes envolvidas já estão com contratos e analisam detalhes antes de concluir a transferência. O modelo que será aceito pelo Verdão é de receber 7 milhões de euros agora e, daqui um ano, se Dudu cumprir metas consideradas baixas no contrato, desembolsar mais 7 milhões de euros para tê-lo em definitivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados