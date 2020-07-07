Ainda sem concluir saída, Dudu treina no Palmeiras pela manhã

Enquanto advogados analisam os contratos de sua transferência para o Al Duhail, do Qatar, Dudu treinou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira. O próprio Palmeiras divulgou imagens do atacante trabalhando no centro de treinamento, apesar da expectativa de que seja concluída a sua saída, por empréstimo, por 7 milhões de euros (R$ 42 milhões).

A negociação está bem próxima da conclusão. Os advogados das partes envolvidas já estão com contratos e analisam detalhes antes de concluir a transferência. O modelo que será aceito pelo Verdão é de receber 7 milhões de euros agora e, daqui um ano, se Dudu cumprir metas consideradas baixas no contrato, desembolsar mais 7 milhões de euros para tê-lo em definitivo.