Ainda sem certeza de retorno do público, Pikachu admite 'saudade do torcedor na arquibancada'

Crédito: Carlos Gregorio Jr/Vasco.com.br

Os atores do Campeonato Carioca seguem se mexendo para programar o retorno dos jogos. Mas com público... o presidente do Vasco, Alexandre Campello, já havia revelado entender que não seria possível haver torcida nas partidas de 2020. Agora, Yago Pikachu fez coro. O elenco voltou a treinar no estádio de São Januário, mas a Colina está vazia e ele imagina que assim continuará.

- Sem a bola ainda (os treinamentos). Primeiro os testes físicos, a preparação, adaptando a uma nova pré-temporada. Saudade da bola, mas creio que daqui a pouco todo mundo vai estar junto. Espero que isso possa passar o mais rapidamente possível para voltarmos aos treinamentos e aos jogos. Sei que agora vai ser um pouco difícil a gente rever o nosso torcedor na arquibancada. mas tenho certeza que ele vai estar nos apoiando da mesma forma - projeta, em entrevista à Vasco TV.

O Vasco se reapresentou na última segunda-feira e vem, nestes primeiros dias, se limitando a avaliações físicas. É uma espécie de nova pré-temporada. Tudo seguindo um rigoroso protocolo contra a disseminação do COVID-19.