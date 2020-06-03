Ainda sem certeza de retorno do público, Pikachu admite 'saudade do torcedor na arquibancada'

Os atores do Campeonato Carioca seguem se mexendo para programar o retorno dos jogos. Mas com público... o presidente do Vasco, Alexandre Campello, já havia revelado entender que não seria possível haver torcida nas partidas de 2020. Agora, Yago Pikachu fez coro. O elenco voltou a treinar no estádio de São Januário, mas a Colina está vazia e ele imagina que assim continuará.
- Sem a bola ainda (os treinamentos). Primeiro os testes físicos, a preparação, adaptando a uma nova pré-temporada. Saudade da bola, mas creio que daqui a pouco todo mundo vai estar junto. Espero que isso possa passar o mais rapidamente possível para voltarmos aos treinamentos e aos jogos. Sei que agora vai ser um pouco difícil a gente rever o nosso torcedor na arquibancada. mas tenho certeza que ele vai estar nos apoiando da mesma forma - projeta, em entrevista à Vasco TV.
O Vasco se reapresentou na última segunda-feira e vem, nestes primeiros dias, se limitando a avaliações físicas. É uma espécie de nova pré-temporada. Tudo seguindo um rigoroso protocolo contra a disseminação do COVID-19.
- É muito difícil ver esse estádio desse jeito. Mas a gente entende. Vamos passar por esse momento não sei por quanto tempo, mas esperamos em breve nos reencontrar, matar a saudade do torcedor na arquibancada. A emoção vai ser grande de matar a saudade, ver nosso torcedor na arquibancada. Depois que voltar, a emoção vai ser grande de fazer um gol e extravasar, correr para a galera, que é o que estamos acostumados a fazer em toda nossa trajetória no futebol. Espero que em breve a gente possa se reencontrar nas arquibancadas para dar alegrias a todos vocês - completou Pikachu.E MAIS:Ao L!, Jair Pereira recorda Carioca no Vasco e fala da saudade de Dener: 'Podia seguir uma carreira brilhante'Dificuldades e perspectivas do Vasco no campo, na política e nas finançasHelton se declara e agradece a Carlos Germano: 'Colocou comida na mesa do meu filho'Sem barba? Fernando Miguel promete 'cara limpa' em caso de vaga do Vasco na Copa Libertadores E MAIS: