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Ainda sem Cano e Felipe Melo, Fluminense tem um jogador e seis funcionários com Covid-19

Atacante Luiz Henrique testou positivo na reapresentação no CT Carlos Castilho e já está isolado; atacante e volante estão de quarentena...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 11:01

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 11:01

Começou a temporada de 2022 para o Fluminense. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresentou no CT Carlos Castilho para iniciar a pré-temporada até a estreia no Campeonato Carioca, prevista para o próximo dia 23. Todo o grupo passou por testes de Covid-19 e apenas o atacante Luiz Henrique teve o resultado positivo.O atleta já foi afastado para iniciar a quarentena e atrasa o início dos trabalhos. Além dele, Felipe Melo e Germán Cano ainda não estiveram com o grupo porque também estão com o coronavírus. O volante anunciou através das redes sociais na última semana, enquanto o atacante sequer foi anunciado pois não conseguiu retornar da Argentina.
Na última semana, o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soranz, publicou uma uma resolução reduzindo para sete dias o período mínimo recomendado para isolamento em casos confirmados. Em casos de pacientes assintomáticos, o médico poderá orientar um tempo menor de afastamento de, no mínimo, cinco dias, mas usando máscara até o sétimo dia.
O aumento no número de casos era uma preocupação para o Fluminense. Além do fato de ter jogadores com o vírus, a chance de perder vários atletas nesse período de preparação seria ruim. A comissão técnica iniciou os trabalhos no último domingo e também realizou a testagem. Seis funcionários deram positivo e já estão isolados.
O Fluminense terá pouco mais de duas semanas para se preparar para o início da temporada. A estreia da equipe em 2022 deve acontecer entre os dias 26 e 27 de janeiro, quando enfrenta o Bangu na primeira rodada do Carioca. O primeiro jogo do Tricolor na Libertadores será no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, fora de casa, no Estádio El Campín, que fica 2.552m acima do nível do mar, em Bogotá, na Colômbia.
Crédito: LuizHenriquetestoupositivoparaCovid-19eestáemisolamento(Foto:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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