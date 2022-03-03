Agora vai? Palmeiras ganha reforço no caixa com Recopa e diminui desculpas para não contratar um 9

O Palmeiras chegou lá. Nas mãos de Abel Ferreira conquistou o quarto título sob a batuta do treinador português após vencer o Athletico por 2 a 0 na última quarta-feira (2), no Allianz Parque. E com o prêmio de R$ 8,2 milhões dado pela Conmebol ao campeão da Recopa Sul-Americana, a torcida quer saber: ainda há desculpas para o clube não realizar o investimento esperado para contratar o sonhado camisa 9 de peso?O dinheiro pode em si não ser grande coisa. Afinal só por Taty Castellanos, o New York City pediu mais de R$ 30 milhões para dar sequência à negociação. Mas a grana pela Recopa não foi a única premiação do Verdão neste ano.

A Fifa já havia depositado R$ 21 milhões nos cofres alviverdes pelo vice no Mundial de Clubes em fevereiro, após a derrota para o Chelsea, da Inglaterra.

Além disso, o LANCE! revelou que só pelas mãos de Abel e suas façanhas dentro de campo o Alviverde já acumulou mais de R$ 420 milhões em premiações.

É dinheiro. Mais do que suficiente para um clube que acumula o maior patrocínio de camisa da América do Sul e uma das arenas mais rentáveis do mundo a de fato impor seu poderio ofensivo na busca por uma posição para a qual o próprio treinador pediu a chegada de reforços.

Contando apenas as premiações das duas maiores competições disputadas pelo Palmeiras nesta temporada, o valor acumulado já entra além do estimado pelo clube em seu balanço, divulgado no mês passado. Os gargalos que faziam a diretoria justificar a opção pela austeridade financeira vão caindo a cada vez que Abel e seus comandados levantam taças e alcançam feitos. Mas como ficou visível diante do Chelsea, é preciso ainda mais para o Verdão continuar sua trajetória de glórias. Pela primeira vez desde o início do apoio do atual patrocinador, o elenco não tem um centroavante de respeito.

Depois de acumular recusas no mercado por não querer gastar, uma opção pela austeridade em que a presidente Leila Pereira esboçava uma estranha contradição em frases que juntavam "responsabilidade financeira" com a não crença no modelo "bom e barato", potencializado na era Mustafá Contursi do início do milênio, as justificativas à torcida por essa opção vão ficando cada vez mais escassas.

A bola da vez é o argentino José Manuel López, de 21 anos, do Lanús. Dono de 19 gols marcados em 44 partidas disputadas pelo clube, é uma joia do país vizinho que já está no radar de outros gigantes do continente, como o River Plate, de Marcelo Gallardo. Para tê-lo, o Verdão precisa iniciar as conversas com 8 milhões de euros (cerca de R$ 46,3 mi). Com tantos prêmios acumulados o Palmeiras mostrará enfim o poder de compra sonhado pela torcida? Ou caminhará para o oitavo fracasso acumulado para a posição desde dezembro? A paciência de Abel e da torcida parecem estar em um limite cada vez menor que o saldo bancário do Verdão neste início de ano.