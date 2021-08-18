Agora no sub-20! Flamengo conquista o segundo título da semana na base

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Na tarde desta quarta-feira, em Conselheiro Galvão, o Flamengo empatou com o Madureira, em 0 a 0, e conquistou seu sétimo título da Taça Guanabara Sub-20. Com o resultado, o clube da Gávea garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca e enfrentará novamente o Tricolor Suburbano.Foi o segundo título na base rubro-negra nesta semana, já que, na última segunda-feira, o Flamengo deu o troco na partida de volta no Raulino de Oliveira, goleou o Vasco por 4 a 1 e garantiu o bicampeonato do Brasileiro Sub-17 (veja mais aqui).

O JOGO

A partida desta tarde começou bastante truncado, com muita marcação no meio de campo. Aos sete minutos, o Flamengo criou a primeira boa oportunidade. Pedrinho recebeu na entrada da área e arriscou o chute. A bola desviou na zaga e foi para escanteio. Aos 18’, Andre quase fez o primeiro do Fla após toque de calcanhar dentro da área.

Com maior posse de bola, os Garotos do Ninho trocavam passes no campo de ataque em busca de espaços para fazer as jogadas de penetração. Mas o Madureira se posicionava bem atrás e fazia forte marcação. Apesar de um primeiro tempo bem movimentado, as equipes foram para o intervalo zeradas.

Com apenas um minuto da segunda etapa, o Fla levou perigo ao gol do Tricolor Suburbano. Max descolou belo passe para João Pedro, que bateu forte no canto, mas o goleiro salvou. Aos 21, Daniel Cabral cobrou falta rasteiro, a bola desviou no meio do caminho e saiu rente à trave direita do goleiro.

Na reta final, Max chegou atrasado numa jogada, fez falta dura em cima do jogador do Madureira e acabou levando o cartão vermelho direto. Mesmo com um a menos, o Rubro-Negro seguiu no ataque tentando o gol da vitória, mas a partida terminou com o placar em branco. Mesmo com empate, o Flamengo conquistou o título da Taça Guanabara Sub-20, garantindo o 14º troféu para o futebol de base rubro-negra no ano.

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Hoje, o Flamengo do técnico Fabio Matias jogou com: João Fernando; Breno, Diego, Otavio e Ítalo; Daniel Cabral, Pedro Arthur (Werton), Max e Pedrinho (João Pedro); Andre e Thiaguinho (Weverton) (Lucas André).

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