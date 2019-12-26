Agora no Flamengo, Pedro Rocha encara Bruno Xavier em jogo beneficente

Pedro Rocha encara Bruno Xavier em amistoso beneficente Crédito: Flamengo e Getty Images

O último final de semana de 2019 reserva para os torcedores capixabas do Flamengo o primeiro contato com o atacante Pedro Rocha, depois dele ter sido anunciado oficialmente como jogador do clube. E num duelo de arrepiar!

O jovem reforço Rubro-Negro vai fazer um amistoso beneficente contra o melhor do mundo de futebol de areia, o também capixaba Bruno Xavier, em partida que acontece neste sábado, a partir das 19h, no Estádio Joaquim Viana Ramalhete, em Anchieta, Região Sul do Espírito Santo.

A entrada para assistir "Amigos de Bruno Xavier" x "Amigos de Pedro Rocha" é 1 kg de alimento não-perecível. O montante será doado para instituições de caridade da região e a expectativa é que sejam arrecadados, no mínimo, cerca de 80 cestas básicas.

"Vamos entregar os alimentos para os líderes comunitários e as igrejas, que sabem direcionar para quem realmente precisa, além de atender famílias carentes. Acredito que nessa "brincadeira" nossa a gente consiga mais de 80 cestas básicas, porque cada um dos meus amigos e os amigos de Pedro já vão levar uma cesta. Essa é uma responsabilidade que nós atletas temos que ter, porque é uma causa muito importante, fazer essa caridade às pessoas que precisam", afirmou Bruno Xavier.

Banner informativo sobre o jogo beneficente Crédito: Divulgação

Outros jogadores de renome nacional que irão participar serão o lateral-esquerdo Edimar, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano pelo Bragantino; e o recém-aposentado atacante Adriano Louzada, ex-Cruzeiro e Porto, de Portugal.

Amigos de Pedro Rocha x Amigos de Bruno Xavier