Agora no AEL Limassol, Danilo foca em títulos com a camisa do clube

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Após ótima passagem pela Bielorrússia recentemente, o meia brasileiro Danilo, naturalizado belga, que fechou com o AEL Limassol, falou sobre o desejo de ver a equipe brigando por títulos nesta temporada. Segundo o jogador, com passagem pelo Standard Liège,a meta de todos é buscar grandes conquistas nesta época.

- Estamos muito motivados e vivendo uma expectativa boa para essa temporada, que tem tudo para ser de grandes resultados para o AEL e seu torcedor. Vamos nos dedicar ao máximo para que esse ano seja especial para todos aqui no clube. O elenco vem evoluindo e isso é muito importante. Agora é manter esse ritmo do início ao fim da época.

Segundo Danilo, a meta do clube é fazer um grande campeonato esse ano.