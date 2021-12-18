Agora dono do Cruzeiro, Ronaldo foi vendido pelo clube ao futebol europeu com apenas 17 anos; relembre!

Curiosamente, Ronaldo compra o mesmo clube que o vendeu há pouco mais de 27 anos. Em 1994, o então atacante tinha apenas 17 anos e uma Copa do Mundo na bagagem quando foi negociado pelo Cruzeiro com o PSV Eindhoven, da Holanda, por US$ 6 milhões. Se ainda não era apelidado de Fenômeno, Ronaldo teve trajetória meteórica na Raposa ainda em 1993, quando foi o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro com 12 gols - o terceiro na lista geral da competição daquele ano, apenas dois a menos que o líder Guga, do Santos. No ano seguinte, foi também o goleador máximo da equipe no Campeonato Mineiro, com 22 gols, e foi convocado por Carlos Alberto Parreira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Não chegou a entrar em campo no torneio, mas fez parte do grupo tetracampeão (oito anos depois, seria o principal personagem do penta na Ásia, já tendo superado grave lesão e tratado como um atleta fenomenal).