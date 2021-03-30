Agente de Camavinga despista sobre Real Madrid e abre portas para a Premier League

O futuro de Eduardo Camavinga é um dos rumores que agitarão a próxima janela de transferências. Alvo do Real Madrid, o jovem meio-campista ainda não definiu seu futuro, pelo menos é o que garante seu agente, Jonathan Barnett.

- Camavinga pode jogar no próximo ano na Premier League. Se vai ou não, não sei. A vida dele tem sido difícil se você sabe o que ele passou como refugiado e o incêndio de sua casa em Rennes. Mas seu personagem é surpreendentemente forte. Não é alguém de 18 anos. Jogar para 100 mil pessoas não o assustará. Ele é um menino adorável e acho que vai ser uma superestrela - disse ao "The Athletic".Titular absoluto do Rennes, Camavinga disputou 32 partidas na temporada pelo clube francês. Ele marcou um gol e deu duas assistências.