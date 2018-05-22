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Copa 2018

Afinal, por que o CT da Seleção Brasileira se chama Granja Comary?

Nesta segunda-feira (21), parte dos atletas do Brasil que vão tentar buscar o hexacampeonato na Rússia, começam a chegar na Granja Comary

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 21:47
Granja Comary: Centro de Treinamento da Seleção Brasileira Crédito: Ivo Gonzalez/ Agência O Globo
Nesta segunda-feira (21), parte dos atletas começam a chegar na Granja Comary, local que vai acolher o time do Brasil para treinos e concentração antes de a equipe embarcar para a Rússia, onde vai iniciar a batalha em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo de 2018. 
Localizada em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, a Granja Comary é um luxuoso espaço adquirido pela Confederação Brasileira de Futebol e inaugurada no ano de 1987. O nome Granja Comary surgiu a partir do sonho do empresário Carlos Guinle em transformar parte da mata nativa em uma fazenda-modelo, na década de 1930. Está localizada no Bairro Carlos Guinle, que foi nomeado em homenagem a este mesmo empresário, através de um decreto municipal no ano 1969.
Posteriormente a área foi loteada, e se transformou em um condomínio residencial. A Granja tem como atrações principais o lago artificial, emoldurado pela visão dos picos da Serra dos Órgãos. Embora esteja associada ao cultivo de aves, uma granja pode designar apenas uma propriedade rural, como é o caso da Granja Comary. 
O Centro de Treinamento da Seleção Brasileira tem 1.700 m² e é avaliada em R$17 milhões. A primeira vez que a Seleção se preparou para uma Copa lá foi em 1990. Os atletas e comissão técnica ficam na Granja até o dia 27 de maio, quando embarcam rumo a Liverpool, na Inglaterra, para um amistoso contra a Croácia, dia 03 de junho. No dia 10, será a vez de enfrentar a Áustria, em Viena. 
A delegação brasileira chegará a Sochi, cidade russa que vai hospedar o time canarinho, na noite do dia 10. O primeiro treino no país sede será no dia 11, e dia 15 a equipe viaja a Rostov-on-Don, onde fará a estreia no Mundial, dia 17, às 15h, contra a Suíça.

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