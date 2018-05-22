Afinal, por que o CT da Seleção Brasileira se chama Granja Comary?

Granja Comary: Centro de Treinamento da Seleção Brasileira Crédito: Ivo Gonzalez/ Agência O Globo

Nesta segunda-feira (21), parte dos atletas começam a chegar na Granja Comary, local que vai acolher o time do Brasil para treinos e concentração antes de a equipe embarcar para a Rússia, onde vai iniciar a batalha em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo de 2018.

Localizada em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, a Granja Comary é um luxuoso espaço adquirido pela Confederação Brasileira de Futebol e inaugurada no ano de 1987. O nome Granja Comary surgiu a partir do sonho do empresário Carlos Guinle em transformar parte da mata nativa em uma fazenda-modelo, na década de 1930. Está localizada no Bairro Carlos Guinle, que foi nomeado em homenagem a este mesmo empresário, através de um decreto municipal no ano 1969.

Posteriormente a área foi loteada, e se transformou em um condomínio residencial. A Granja tem como atrações principais o lago artificial, emoldurado pela visão dos picos da Serra dos Órgãos. Embora esteja associada ao cultivo de aves, uma granja pode designar apenas uma propriedade rural, como é o caso da Granja Comary.

O Centro de Treinamento da Seleção Brasileira tem 1.700 m² e é avaliada em R$17 milhões. A primeira vez que a Seleção se preparou para uma Copa lá foi em 1990. Os atletas e comissão técnica ficam na Granja até o dia 27 de maio, quando embarcam rumo a Liverpool, na Inglaterra, para um amistoso contra a Croácia, dia 03 de junho. No dia 10, será a vez de enfrentar a Áustria, em Viena.