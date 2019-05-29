Abel Braga não é mais técnico do Flamengo e português vira alvo

Fim da linha para Abel Braga. Após enfrentar críticas da torcida e pressão interna, o treinador não vai seguir como técnico do Flamengo. O comandante deve ir ao Ninho do Urubu à tarde para comunicar sua saída ao time.

O técnico Abel Braga está de saída do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A informação foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!, que também apurou que o estopim veio após a sua decisão de colocar os reservas em campo contra o Fortaleza foi contestada. Além disso, a especulação sobre a contratação do técnico português Jorge Jesus irritou o comandante, que se viu sem clima para continuar.

Abel Braga tem sido bombardeado de todos os lados pelo desempenho da equipe. De um lado, torcedores pediam pela sua saída. Do outro, a direção se dividia sobre a sua permanência. A ideia era analisar a decisão na parada para a Copa América.

Até mesmo quem mais apoiava a sua permanência, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, começou a ser questionado internamente e perdeu a queda de braço pela permanência. A discussão sobre a demissão de Abel Braga em caso de derrota para o Athletico-PR, no Maracanã, na ultima rodada do Campeonato Brasileiro, também esquentou o ambiente.

Alem de Abel, os auxiliares Leomir e Fabio Moreno também deixarão o clube junto com o treinador. O Rubro-Negro deve optar por um técnico interino até a Copa América. Presente na comissão técnica, Marcelo Sales, e Maurício Souza, do Sub-20, estão cotados para ocupar o cargo.