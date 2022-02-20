Abel Braga analisa vitória do Fluminense no Carioca e projeta Libertadores: 'Sabor especial'

Neste sábado, o Fluminense conquistou a sétima vitória consecutiva, dessa vez sobre o Volta Redonda, por 3 a 0, em jogo válido pela oitava rodada do Carioca. Após a partida, Abel Braga analisou a goleada tricolor e elogiou, em especial, o meio-campo composto por Ganso, Nathan, Wellington e Nonato. Com o resultado, o time se classificou para a semifinal do Estadual e segue na liderança, com 21 pontos.- Hoje, pela característica do adversário, nós nos propusemos a colocar mais um jogador no meio. Sabíamos que tinha o toque de bola, principalmente por causa do Ganso, com o Nathan, o Nonato e o Wellington complementando muito bem. Era quase uma cruz, o Wellington na frente da zaga, o Ganso por trás dos dois atacantes, e fazendo ali o tripé, o Nathan e o Nonato. A coisa saiu bem, conseguimos quebrar essa velocidade deles. Fizemos um bom primeiro tempo e voltamos para o vestiário tranquilo. Fizemos o segundo logo que começou [o segundo tempo], isso tudo ajuda. A atuação realmente foi muito boa. Você nunca vai ver a equipe jogar da mesma maneira. Isso vai depender do que o adversário usa como estratégia - disse.

- A altitude nunca é agradável, mas nós não vamos sair de lá achando que ela vai ser responsável por alguma coisa. Claro que tem influência, mas a equipe está muito bem fisicamente, tanto que hoje nós poupamos praticamente todos. Sabemos que é um adversário de força, que vai tentar uma vantagem no primeiro jogo. O campo é muito bom, a iluminação é muito boa. Já estudamos bastante, ontem e anteontem, e estamos acompanhando o jogo deles contra o Jaguar, e estão ganhando de 1 a 0. Eu acho até que o gol foi do Danilo, é um zagueiro que tem jogado como lateral-esquerdo. Isso estava a nível de observação da comissão técnica, a partir de amanhã será com os jogadores.> Veja a classificação do Cariocão

Ainda sobre a Libertadores, Abel Braga afirmou que a competição é disputada de forma diferente e exigirá toda a atenção do elenco. O técnico celebrou a vitória sobre o Voltaço e projetou mais uma vitória no torneio continental.