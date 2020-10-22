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futebol

Aaron Wan-Bissaka quer lutar para conquistar vaga na seleção inglesa

Lateral direito do Manchester United está disposto a recusar convocação pela República Democrática do Congo, mas disputa pela posição na Inglaterra é grande...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 11:17
Crédito: Divulgação/MUFC
O lateral direito do Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, está desesperado para conquistar uma vaga na seleção inglesa e disputar a próxima Eurocopa, segundo o Telegraph. O atleta está disponível para defender também a República Democrática do Congo, uma vez que nunca entrou em campo pelo time dirigido por Southgate, mas fontes afirmam que o jogador iria recusar a chance.
O jovem de 22 anos tem tido um bom início na equipe comandada por Solskjaer, mas encara uma forte disputa pela posição no time nacional. Alexander-Arnold, Kyle Walker, Trippier e Reece James são os principais nomes chamados pelo técnico da seleção nas última convocatórias, embora haja um rodízio na posição.
Até o momento, Wan-Bissaka só participou de jogos de base vestindo a camisa da Inglaterra e sonha em debutar no time principal. O atleta foi peça chave na vitória dos Red Devils contra o PSG por 2 a 1 pela Liga dos Campeões fora de casa e já anotou um gol nesta temporada contra o Newcastle pelo Campeonato Inglês.

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