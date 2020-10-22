Aaron Wan-Bissaka quer lutar para conquistar vaga na seleção inglesa

Crédito: Divulgação/MUFC

O lateral direito do Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, está desesperado para conquistar uma vaga na seleção inglesa e disputar a próxima Eurocopa, segundo o Telegraph. O atleta está disponível para defender também a República Democrática do Congo, uma vez que nunca entrou em campo pelo time dirigido por Southgate, mas fontes afirmam que o jogador iria recusar a chance.

O jovem de 22 anos tem tido um bom início na equipe comandada por Solskjaer, mas encara uma forte disputa pela posição no time nacional. Alexander-Arnold, Kyle Walker, Trippier e Reece James são os principais nomes chamados pelo técnico da seleção nas última convocatórias, embora haja um rodízio na posição.