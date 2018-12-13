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El Loco

'A nação já pode se preparar', diz Loco Abreu, reforço do Rio Branco

Aos 42 anos, El Loco prometeu empenho dentro dos campos do Espírito Santo para conquistar o Capixabão

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 14:35
Ídolo da seleção uruguaia, o consagrado atacante Loco Abreu assinou contrato com o Rio Branco na noite de quarta-feira, no Rio de Janeiro, e agora já conta os dias para fazer sua estreia pelo Capa-preta. Em suas primeiras palavras com a camisa alvinegra, "El Loco" prometeu empenho dentro de campo para conquistar o Capixabão, que tem início no dia 2 de fevereiro, quando o Brancão enfrenta o Rio Branco de Venda Nova, no estádio Kleber Andrade.
Loco Abreu ao lado do presidente Luciano Mendonça Crédito: Rio Branco/Divulgação
A nação capa-preta pode se preparar para curtir um bom Estadual, fazendo aquele barulho e movimentação que sempre faz nas arquibancadas. Dentro de campo, vamos nos preocupar dia a dia para conquistar o título, que é o que realmente dá alegria aos alvinegros, afirmou o atacante.
O uruguaio também fez questão de agradecer o carinho dos torcedores alvinegros, que desde o início das negociações invadiram as redes sociais do atleta para incentivá-lo. Agradeço o carinho que a torcida vinha tendo por mim pelas redes sociais mesmo antes da assinatura do contrato, disse.
> Loco Abreu assina com o Rio Branco para o Capixabão
Para o presidente do Rio Branco, Luciano Mendonça, essa é a maior contratação já feita por um clube do Estado. É uma grande conquista para o Rio Branco e para o futebol capixaba, afirmou.
Loco Abreu já até vestiu a camisa capa-preta na assinatura do contrato Crédito: Divulgação/Rio Branco
Já Loco diz que foi uma maluquice do presidente que acabou dando certo. Tomara que em abril, no fim do campeonato, a gente tenha um final feliz, ressaltou o dono da camisa 13.
A diretoria do Rio Branco está fechando os detalhes para a chegada do atacante ao Estado, assim como sua apresentação oficial. As datas serão divulgadas nos próximos dias. A pré-temporada sob o comando do técnico Caco Espinoza tem início no dia 2 de janeiro.
A carreira do craque
Sebastián Abreu, 42 anos, tem experiência internacional, com passagens pelo futebol brasileiro, europeu, uruguaio, mexicano e argentino, além de ter na bagagem a disputa de duas Copas do Mundo.
No Brasil, a consagração veio no Botafogo. Ele chegou ao clube em 2010, sendo eleito o segundo melhor atacante do Brasileirão naquele ano. Em sua passagem pelo Glorioso, fez 63 gols, alcançando o posto de segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Botafogo.
> Mariotto leva bagagem do Flu e da seleção sub-17 para o Rio Branco
Loco Abreu fez sucesso com a camisa do Botafogo entre 2010 e 2012 Crédito: Lance
El Loco também fez história com a camisa da seleção uruguaia, marcando 31 gols, sendo o terceiro maior artilheiro da história da Celeste.
O uruguaio disputou a Copa da África do Sul, em 2010, como o jogador com maior número de gols marcados na carreira entre os 736 inscritos na competição. Antes do Mundial, havia anotado 305 gols na carreira, três a mais que o francês Thierry Henry.
O atacante foi peça fundamental do Uruguai, que terminou a competição na quarta colocação. Nas quartas de final, protagonizou um gol histórico, cobrando de cavadinha o pênalti contra Gana que colocou a equipe nas semifinais.
O novo atacante do Brancão é um goleador nato, tanto que foi artilheiro por quatro vezes do Campeonato Uruguaio e outras quatro no Campeonato Mexicano.
> Ídolo capa-preta, Ronicley vai voltar a vestir a camisa do Rio Branco
Além de Loco, já estão com contrato assinado os zagueiros Dilsinho e Rhamon Mexicano, o lateral-direito Magno, o lateral-esquerdo Deco, os volante Raniere e Thomas, os meias Ronicley e Canário e os atacantes Edu, Mariotto e João Victor.

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