Home
>
Futebol
>
20 anos após vitória no Maracanã, Serra volta a enfrentar um time do RJ

20 anos após vitória no Maracanã, Serra volta a enfrentar um time do RJ

Em 1999 time capixaba bateu o Fluminense por 2 a 1 pela Série C do Brasileiro. Autor de um dos gols naquela partida, Joelson está no elenco que enfrenta o Vasco hoje