11 jogadores do Flamengo disputaram último ano de Sub-20 em 2021; saiba a situação de cada um no clube

O ano de 2021 chegou ao fim e 11 atletas das categorias de base do Flamengo disputaram a última temporada no Sub-20 do clube. Agora, os Garotos do Ninho seguirão as respectivas trajetórias entre os profissionais, sendo cinco deles integrados ao grupo principal do time. Yuri, João Fernando, Matheus Cunha, Lucas Gabriel e Thiaguinho serão alguns dos nomes a disputar as rodadas iniciais do Carioca, sob o comando de Maurício, a partir do dia 26.Outros seis jogadores que "estouraram" a idade do Sub-20 estão de saída do Flamengo - alguns com destinos já certos, outros ainda não. Abaixo, o LANCE! lista os 11 atletas e as situações de cada um deles para a temporada de 2022.SEGUEM NO FLAMENGO!

Yuri de Oliveira (M) - O meia já fez sua estreia entre os profissionais, em 2020, e será integrado ao grupo principal em 2020. Tem contrato até o fim de 2022.

João Fernando (G) - O goleiro será integrado ao grupo principal e estará à disposição de Maurício Sousa para o início do Carioca. Tem contrato até dezembro de 2023.

Matheus Cunha (G) - Após disputar o último ano na categoria sub-20, o goleiro também estará à disposição no início de 2022. Seu vínculo é válido até dezembro de 2023.

Lucas Gabriel (V) - O volante tem contrato até o fim de 2022 e deve receber oportunidades nas rodadas iniciais do Campeonato Estadual.

Thiaguinho (A) - Comprado por cerca de R$ 8 milhões em 2020, junto ao Náutico, o atacante será incorporado ao elenco principal neste início de 2022. Seu contrato vai até 2024.

FUTURO LONGE DO NINHO!

José Ítalo (LE) - Com contrato até o fim de 2021, deve ser negociado com o New England (EUA). Flamengo manterá percentual dos direitos econômicos.

Rhyan Paradelas (A) - O atacante tem vínculo se encerrando no próximo dia 31 de dezembro e não deve permanecer no Flamengo.

SAÍDAS ACERTADAS!

Max (M) - Emprestado ao Cuiabá no segundo semestre, destacou-se no Campeonato Brasileiro e foi vendido ao Colorado Rapids (EUA).

Gabriel Barros (A) - Emprestado pelo Ituano, seu vínculo se encerra em 31 de dezembro e o Flamengo não excercerá a compra do atacante.

Luan Sales (LD) - Empréstimo ao Flamengo se encerra em 31 de dezembro e o lateral-direito será reintegrado ao elenco profissional do Atlético-GO em 2022.

Miliani (Z) - Emprestado pelo Real Brasília, o zagueiro tem contrato até 31 de dezembro e retornará ao clube do Distrito Federal.