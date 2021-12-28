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11 jogadores do Flamengo disputaram último ano de Sub-20 em 2021; saiba a situação de cada um no clube

Alguns dos Garotos do Ninho que fizeram o último ano de Sub-20 do Flamengo encorparão o elenco profissional do clube, recebendo chances logo no início do Campeonato Carioca...

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 08:00
O ano de 2021 chegou ao fim e 11 atletas das categorias de base do Flamengo disputaram a última temporada no Sub-20 do clube. Agora, os Garotos do Ninho seguirão as respectivas trajetórias entre os profissionais, sendo cinco deles integrados ao grupo principal do time. Yuri, João Fernando, Matheus Cunha, Lucas Gabriel e Thiaguinho serão alguns dos nomes a disputar as rodadas iniciais do Carioca, sob o comando de Maurício, a partir do dia 26.Outros seis jogadores que "estouraram" a idade do Sub-20 estão de saída do Flamengo - alguns com destinos já certos, outros ainda não. Abaixo, o LANCE! lista os 11 atletas e as situações de cada um deles para a temporada de 2022.SEGUEM NO FLAMENGO!
Yuri de Oliveira (M) - O meia já fez sua estreia entre os profissionais, em 2020, e será integrado ao grupo principal em 2020. Tem contrato até o fim de 2022.
João Fernando (G) - O goleiro será integrado ao grupo principal e estará à disposição de Maurício Sousa para o início do Carioca. Tem contrato até dezembro de 2023.
Matheus Cunha (G) - Após disputar o último ano na categoria sub-20, o goleiro também estará à disposição no início de 2022. Seu vínculo é válido até dezembro de 2023.
Lucas Gabriel (V) - O volante tem contrato até o fim de 2022 e deve receber oportunidades nas rodadas iniciais do Campeonato Estadual.
Thiaguinho (A) - Comprado por cerca de R$ 8 milhões em 2020, junto ao Náutico, o atacante será incorporado ao elenco principal neste início de 2022. Seu contrato vai até 2024.
FUTURO LONGE DO NINHO!
José Ítalo (LE) - Com contrato até o fim de 2021, deve ser negociado com o New England (EUA). Flamengo manterá percentual dos direitos econômicos.
Rhyan Paradelas (A) - O atacante tem vínculo se encerrando no próximo dia 31 de dezembro e não deve permanecer no Flamengo.
SAÍDAS ACERTADAS!
Max (M) - Emprestado ao Cuiabá no segundo semestre, destacou-se no Campeonato Brasileiro e foi vendido ao Colorado Rapids (EUA).
Gabriel Barros (A) - Emprestado pelo Ituano, seu vínculo se encerra em 31 de dezembro e o Flamengo não excercerá a compra do atacante.
Luan Sales (LD) - Empréstimo ao Flamengo se encerra em 31 de dezembro e o lateral-direito será reintegrado ao elenco profissional do Atlético-GO em 2022.
Miliani (Z) - Emprestado pelo Real Brasília, o zagueiro tem contrato até 31 de dezembro e retornará ao clube do Distrito Federal.
Crédito: Yuri,Thiaguinho,JoãoFernandoseguirãonoFlamengoem2022(Fotos:Divulgação-AlexandreVidal/CRF-Divulgação

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