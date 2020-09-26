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Futebol

Vitória recebe a Aparecidense no Salvador Costa pela 2ª rodada da Série D

Após derrota na estreia, Alvianil precisa de um triunfo para mostrar força na competição nacional

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 07:00
Vitória está preparado para o confronto contra a Aparecidense
Vitória está preparado para o confronto contra a Aparecidense Crédito: Vitor Nichio/Vitória FC
Na partida de estreia da Série D do Campeonato Brasileiro 2020, o Vitória teve desfalques por conta da Covid-19. O lateral Jeferson e o atacante Jarles Baiano não viajaram para Goiás, onde o Alvianil foi derrotado por 2 a 0. Para o jogo da segunda rodada, neste sábado (26), contra a Aparecidense, no Estádio Salvador Costa, às 15h, o técnico Rodrigo Fonseca não terá nenhum de jogador infectado. Segundo o presidente Ademar Rocha, 100% dos testes obrigatórios deram negativo para a presença do novo coronavírus.
Apesar da excelente notícia, o treinador ainda está longe de contar com o seu elenco completo. O clube não informa a situação clínica dos jogadores e nem a lista de relacionados para a partida, mas é certo que muitos ainda não têm condições de jogo. Tanto que Rodrigo Fonseca comemorou a oportunidade de comandar um treino com a presença de 20 jogadores em campo.
"Tivemos as voltas de alguns jogadores, que já saíram da transição, mas eles não estão aptos fisicamente para jogar uma partida oficial. Pela primeira vez, desde o início da intertemporada, tivemos 20 atletas em campo treinando e isso já é um ponto positivo", declarou o treinador. 
Rodrigo Fonseca não confirmou se e vai mexer na formação e na equipe do Vitória e diz que ainda está fazendo observações. "Sobre a escalação, estamos fazendo algumas observações para que possamos montar a melhor equipe ara fazermos um grande jogo", ressaltou.

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