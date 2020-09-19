Vitória perde para o Goianésia em sua estreia na Série D do Brasileiro

Acumulando um total de 15 desfalques e contando com apenas seis jogadores no banco de reservas, além de praticamente obrigar o técnico Rodrigo Fonseca a utilizar um esquema tático diferente do usual, o Vitória foi presa fácil para o Goianésia, jogou mal na noite deste sábado (19) e acabou perdendo por 2 a 0. A partida foi a estreia de ambas as equipes na Série D do Campeonato Brasileiro.
Os gols da partida, válida pela 1ª rodada do Grupo 5 e que aconteceu no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia, Goiás, foram marcados pelo centroavante Vanílson, de pênalti, e pelo meia Zizu, um em cada tempo.
Na finzinho da etapa inicial, aos 47 minutos, Vanílson levou uma carga pelas costas do zagueiro Everton dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade, que o próprio centroavante cobrou para abrir o placar. No 2º tempo, aos 36, Zizu recebeu passe de Vanílson na entrada da área e bateu rasteirinho, contando ainda com falha do goleiro Harrison para definir o placar.
Com o resultado, os goianos assumiram a liderança da chave, com três pontos ganhos, empatados com Operário VG e Real Noroeste, porém à frente no saldo de gols. Já os capixabas terminam essa 1ª rodada na lanterna do Grupo 5, sem nenhum ponto ganho e atrás das outras equipes que foram derrotadas nos critérios de desempate.
FICHA DO JOGO
- Goianésia 2 x 0 Vitória
Local: Valdeir José de Oliveira (Goianésia-GO)
Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)
Goianésia: Edson, Bruno Leite, Caio, Anderson Sobral e Cleidson; Elves (Jonathan), Iran, Dudu (Fábio Leite) e Zizu; Matheus (Luciano) e Vanílson (Lucas Gabriel). Técnico: Luan Carlos.
Vitória: Harrison, Cássio, Ferrugem, Everton, Gladstone (Edinho) e Emerson; Lucas Barboza, João Denoni, Léo Gonçalves (Chiquinho) e Elivelton (Carlos Vitor); Anderson Magrão (Ramón). Técnico: Rodrigo Fonseca.
Gols: Vanílson (GNE) aos 47min do 1º tempo. Zizu (GNE) aos 36min do 2º tempo.