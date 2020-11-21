Vitória perde para a Aparecidense e dá adeus ao sonho do acesso à Série C

Com a derrota, o time capixaba não possui mais chances de alcançar a classificação do Grupo A-5. No próximo sabado (28), o Alvianil apenas cumpre tabela contra o Goianésia
Redação de A Gazeta

21 nov 2020 às 19:08

Aparecidense passou pelo Vitória sem grandes dificuldades Crédito: Nicolle Mendes / Assessoria Aparecidense
O sonho do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro acabou para o Vitória. O time alvianil perdeu por 4 a 2 para a Aparecidense na tarde deste sábado (21), no Estádio Aníbal Toledo, em jogo válido pela 13ª rodada da Série D, e deu adeus às possibilidades matemáticas de classificação à próxima fase no Grupo A-5 da competição nacional. Com 13 pontos na tabela, o time capixaba não, com apenas mais um jogo na competição, não consegue mais alcançar o quarto lugar da chave.  Uederson (2), Alex Henrique e Roniel marcaram para o Camaleão, e Thiago e Toni Galego descontaram para o Vitória.
A Série D do Campeonato Brasileiro fecha a primeira fase com os jogos da 14ª rodada no próximo sábado (28), todos simultaneamente às 16h (de Brasília). O Vitória apenas cumpre tabela diante  do Goianésia, no Estádio Salvador Costa. Já a Aparecidense, líder do grupo com 25 pontos, encara o Operário VG, no Dito Souza.

O JOGO

O Vitória começou muito mal, com uma marcação frouxa no meio-campo, viu a Aparecidense facilmente abrir uma boa vantagem na primeira etapa. O camisa 11 Uederson balançou as redes duas vezes, aos 14 e aos 38 minutos, e colocou o time da casa em vantagem: 2 a 0. O Alvianil descontou, aos 41, com Thiago. Mas no último lance, o Camaleão chegou ao terceiro gol com o oportunista Alex Henrique. 
Na segunda etapa, a Aparecidense seguiu criando chances. Aos 9 minutos, Rafael Cruz acertou a trave esquerda do goleiro Paulo Henrique. Aos 31, o Camaleão ampliou o placar. Washington deu um passe cruzado da direita, a defesa do Vitória não faz o corte e o Roniel tocou para as redes; 4 a 1 Aparecidense. O Vitória ainda teve tempo de descontar com Toni Galego em cobrança de pênalti. No fim, 4 a 2 para o time da casa e capixabas eliminados da Série D

