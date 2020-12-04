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Futebol Capixaba

Técnico do Estrela, Vladimir de Jesus lamenta falhas que levaram à eliminação

Treinador afirmou que faltou competência nas finalizações, e que era possível ter superado o Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 21:52

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 21:52

Técnico do Estrela, Vladimir de Jesus afirmou que foi uma desclassificação amarga
Técnico do Estrela, Vladimir de Jesus afirmou que foi uma desclassificação amarga Crédito: Fabiano Oliveira/Estrela
O Estrela do Norte se despediu do Capixabão 2020 diante do Vitória, na noite de quarta-feira (02), no Salvador Costa. Mesmo chegando ao jogo de volta das quartas de final com vantagem e precisando apenas de um empate para avançar à semifinal, o Alvinegro sulino sofreu um gol logo aos seis minutos da etapa inicial e teve um jogador expulso, doze minutos depois.
Para o técnico Vladimir de Jesus, a classificação poderia ser alcançada. Foi um jogo difícil, levamos um gol e perdemos um homem muito cedo. Fisicamente, correndo contra uma vantagem e com um homem a menos, ficou difícil. Amargamos uma desclassificação, em uma ocasião que era muito possível de a gente avançar, pontuou.

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Mesmo com a derrota, o treinador avalia que taticamente a equipe conseguiu se desenvolver em campo e que, até quando esteve com dez jogadores, conseguiu ser melhor que o dono da casa. Tentamos superar, lutamos até o último minuto. Buscamos os contra-ataques, tivemos chances reais de fazer o gol. Faltou competência na finalização, ressaltou.
Sobre a expulsão do jogador Raul Muller, autor do gol da equipe no jogo de ida, Vladimir avalia que o futebol prega essas peças sempre. Um dia você é herói. No outro, é vilão. Ele, que já foi aplaudido pelo gol que nos deu vantagem, hoje é criticado por uma expulsão infantil. Agora é pensar pra frente e ver o que vai acontecer, destacou.

NO DETALHE

Zagueiro do Estrela, Renato Oliveira também ressalta que a partida foi resolvida no detalhe. No começo tivemos uma desatenção e levamos o gol. Conseguimos equilibrar o jogo mas infelizmente não conseguimos o gol da classificação. Ficou a lição, mas independente do resultado, sigo orgulhoso do grupo. Agora é seguir em frente, finalizou. 
*Maiara Dal Bosco é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pelo editor Filipe Souza.

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