'Podemos evoluir', afirma técnico do Vitória visando duelo com o Rio Branco

Gilberto Pereira acredita que chegou a hora do elenco do Vitória mostrar evolução Crédito: Vitor Nicchio/Vitória

Para o técnico Gilberto Pereira, já era sabido que o jogo diante do alvinegro sulino seria difícil. De acordo com ele, a equipe poderia ter aproveitado melhor algumas oportunidades. Começamos muito bem, exigindo do adversário. Com a expulsão no Estrela, ficamos com a posse de bola, mas infelizmente nos perdemos em alguns momentos, ficamos com o jogo lento, e essa lentidão favoreceu o adversário. Podemos evoluir ainda mais, destacou.

Para o confronto contra o Rio Branco, o treinador do Alvianil destacou que o time precisa se concentrar para fazer em campo o que tem sido exigido nos treinamentos. Estamos oscilando no jogo, e quando isso acontece, o adversário começa a querer ter a posse de bola. Precisamos tirar isso do adversário, mencionou. Além disso, ele espera contar com o elenco à disposição. Tivemos problemas no primeiro jogo, expulsões, contusões, jogadores que saíram. O Estrela, que tem uma ótima equipe, nos exigiu demais, e com isso saímos desgastados. Precisamos focar novamente em nosso elenco, frisou.

VELHO CONHECIDO

Autor do gol da classificação alvianil, marcado logo aos seis minutos da etapa inicial, Anderson Silva enfrentará um adversário que conhece bem. Ele, que já jogou no Rio Branco, e conta que vai focado para o clássico. Espero marcar, mas respeitando o adversário, afirmou. Anderson também ressaltou que a equipe se comportou bem diante do Estrela do Norte. São só detalhes que precisamos ajustar e manter o nosso ritmo de jogo, assim faremos um grande jogo, finalizou.

Pelo jogo de ida da semifinal do Capixabão 2020, Vitória e Rio Branco se enfrentam na terça-feira (08), às 19h, no Kleber Andrade. Já o jogo de volta, acontece no dia 15, no Salvador Costa.