Vitória elimina o Estrela e vai encarar o Rio Branco na semifinal do Capixabão

Vai ter clássico centenário na semifinal do Capixabão. O Vitória derrotou o Estrela do Norte por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (02), no Estádio Salvador Costa, e se garantiu na próxima fase do Estadual, onde vai encarar o Rio Branco. O Alvianil de Bento Ferreira perdeu o jogo de ida para o alvinegro sulino por 1 a 0, mas tinha a vantagem na igualdade de resultados, por conta da melhor campanha na primeira fase. Por isso, a vitória pelo placar mínimo garantiu o time de Bento Ferreira na semifinal.
O meia Anderson Silva foi o autor do gol que garantiu a vitória e a classificação alvianil. Após a eliminação precoce na Série D do Campeonato Brasileiro, o Vitória volta a ter um motivo para comemorar e segue na briga pelo título do Campeonato Capixaba.
O JOGO
Sem outra saída para seguir na competição, o Vitória foi para cima, criou e, logo aos seis minutos, abriu o placar com o meia Anderson. Na frente, o time Alvianil continuou melhor até a explusão do meio-campista estrelense Raul Muller, após dar um soco em Edinho. A partir daí, mesmo com um jogador a menos, o Estrela se organizou e conseguiu ser superior ao Alvianil. Porém, a superioridade não foi traduzida em gol.
O segundo tempo começou com o Vitória administrando o resultado positivo, já que tinha um jogador a mais em campo. Entretanto isso mudou logo aos 16 minutos, quando o volante Thiago foi expulso após falta dura. Com dez jogadores de cada lado, o jogo prometia esquentar, mas não foi o que aconteceu. O Estrela ensaiou uma pressão, mas abusou das bolas aéreas e sofreu com suas próprias limitações. Já o Alvianil conseguiu segurar o resultado e garantiu a classificação.