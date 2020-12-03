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Futebol Capixaba

Real Noroeste perde para o Serra, mas avança no Capixabão

Time merengue vai enfrentar o Rio Branco VN na semifinal do Campeonato Estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 22:15

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 22:15

Real Noroeste e Serra se enfrentaram nesta quarta-feira (02), em Águia Branca
Real Noroeste e Serra se enfrentaram nesta quarta-feira (02), em Águia Branca Crédito: Reprodução
Ganhou, mas não levou! Esse foi o resultado da partida da volta das quartas de final do Campeonato Capixaba 2020 para o Serra. A equipe venceu o Real Noroeste, na noite desta quarta-feira, no José Olímpio da Rocha, por 2 a 1, mas quem avançou às semifinais da competição foram os Merengues Capixabas, que no jogo de ida, garantiram uma vantagem larga ao conseguir o triunfo por 2 a 0, tendo também ao seu favor a igualdade na soma dos resultados.  
Nas semifinais do Estadual, o Real Noroeste enfrenta o Rio Branco VN. O primeiro jogo está previsto para acontecer na próxima quarta-feira (09), no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, às 19h. A volta está marcada para o dia 6 de dezembro, uma quarta, no Olímpio Perim, em venda Nova, às 19h. Nesta fase não existe nenhum tipo de vantagem. Em caso de igualdade na soma dos resultados, a disputa da vaga para as finais serão nas cobranças de pênaltis.

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O JOGO

Com tudo favorecendo o Real, a equipe deixou a situação ainda mais tranquila ainda no primeiro tempo com o golaço de Matheus Firmino, que entrou na área driblando, passou como quis pela defesa e finalizou para o gol. Na volta do intervalo, o Serra pressionou e logo marcou com Erick, após recebeu passe preciso de Diego Alves e finalizar de cabeça. O gol da virada veio com o próprio Diego Alves marcando depois de pegar rebote do goleiro José Augusto. 
Entretanto, foi pouco para o time serrano avançar. Mesmo com a derrota, o Real Noroeste se classificou. O time merengue agora volta todas as suas atenções para o confronto  do próximo domingo (06), quando enfrenta o Brasiliense pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. 

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