Real Noroeste vence o Águia Negra e encaminha classificação na Série D

Após cinco jogos sem vencer, o Real Noroeste fez as pazes com a vitória em uma excelente hora. O time merengue bateu o Águia Negra por 3 a 1, na tarde deste sábado (21), no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, em partida válida pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Marcel marcou os três gols do triunfo da equipe capixaba, que chegou a 19 pontos e agora ocupa a terceira colocação do Grupo A-5, posição que pode mudar até o fim da rodada. Mas a classificação à próxima fase está praticamente garantida.
A Série D do Campeonato Brasileiro fecha sua primeira fase com os jogos da 14ª rodada no próximo sábado (28), todos simultaneamente às 16h (de Brasília). O Real Noroeste enfrenta o Goiânia, no Estádio Olímpico, já o Águia Negra recebe o União Rondonópolis, no Ninho da Águia.
O JOGO
Precisando vencer e jogando em seus domínios, o Real Noroeste foi superior e controlou todo o primeiro tempo. A equipe capixaba iniciou a partida pressionando a saída de bola do Águia Negra e, apesar dos diversos passes errados no meio de campo, conseguiu finalizar com perigo. Em uma dessas oportunidades, o time do técnico Duzinho abriu o placar em cabeçada de Marcel, após belo cruzamento de Marcus. O adversário tentou chegar ao ataque com a ligação direta, mas sem sucesso, poucas foram as chances criadas.
Na segunda etapa, o Real Noroeste acelerou para ampliar o resultado. Logo aos cinco minutos, Marcel, de pênalti, fez 2 a 0 para os capixabas. Quando a vitória parecia tranquila, os Merengues quase se complicaram ao Jonata ser expulso, aos 4 minutos. Mas o dia era mesmo do Real, logo na sequência, Matheus Firmino sofreu pênalti, Marcel, de novo ele, cobrou para a defesa do goleiro, mas aproveitou o rebote para anotar seu terceiro gol no jogo e fazer 3 a 0 para o Real.
O Águia Negra tentou se lançar ao ataque, mas seu ímpeto também foi frado por uma expulsão. Aos 17, Rafael fez falta em Firmino, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ainda assim, o time do Mato Grosso do Sul descontou. Rafael Franco cobrou pênalti e deu números finais ao placar: 3 a 1 para o Real Noroeste.