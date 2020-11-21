Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Real Noroeste vence o Águia Negra e encaminha classificação na Série D

Após cinco jogos sem vencer, o time merengue bateu os sul-mato-grossenses por 3 a 1, com três gols de Marcel, e está a um passo da próxima fase
Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 18:27

O Real Noroeste venceu o Águia Negra e encaminhou a classificação para a próxima fase da Série D Crédito: Reprodução/MyCujoo
Após cinco jogos sem vencer, o Real Noroeste fez as pazes com a vitória em uma excelente hora. O time merengue bateu o Águia Negra por 3 a 1, na tarde deste sábado (21), no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, em partida válida pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Marcel marcou os três gols do triunfo da equipe capixaba, que chegou a 19 pontos e agora ocupa a terceira colocação do Grupo A-5, posição que pode mudar até o fim da rodada. Mas a classificação  à próxima fase está praticamente garantida. 
A Série D do Campeonato Brasileiro fecha sua primeira fase com os jogos da 14ª rodada no próximo sábado (28), todos simultaneamente às 16h (de Brasília). O Real Noroeste enfrenta o Goiânia, no Estádio Olímpico, já o Águia Negra recebe o União Rondonópolis, no Ninho da Águia.

O JOGO

Precisando vencer e jogando em seus domínios, o Real Noroeste foi superior e controlou todo o primeiro tempo. A equipe capixaba iniciou a partida pressionando a saída de bola do Águia Negra e, apesar dos diversos passes errados no meio de campo, conseguiu finalizar com perigo. Em uma dessas oportunidades, o time do técnico Duzinho abriu o placar em cabeçada de Marcel, após belo cruzamento de Marcus. O adversário tentou chegar ao ataque com a ligação direta, mas sem sucesso, poucas foram as chances criadas.
Na segunda etapa, o Real Noroeste acelerou para ampliar o resultado. Logo aos cinco minutos, Marcel, de pênalti, fez 2 a 0 para os capixabas. Quando a vitória parecia tranquila, os Merengues quase se complicaram ao Jonata ser expulso, aos 4 minutos.  Mas o dia era mesmo do Real, logo na sequência, Matheus Firmino sofreu pênalti, Marcel, de novo ele, cobrou para a defesa do goleiro, mas aproveitou o rebote para anotar seu terceiro gol no jogo e fazer 3 a 0 para o Real. 
O Águia Negra tentou se lançar ao ataque, mas seu ímpeto também foi frado por uma expulsão.  Aos 17, Rafael fez falta em Firmino, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ainda assim, o time do Mato Grosso do Sul descontou. Rafael Franco cobrou pênalti e deu números finais ao placar: 3 a 1 para o Real Noroeste.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados