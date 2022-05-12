Filhos de Marcelinho Carioca, Lucas e Matheus reforçam o Rio Branco

Matheus e Lucas SUrcin Crédito: Vitor Recla/Rio Branco AC

O Rio Branco acertou recentemente a contratação por empréstimo de dois reforços para a Copa Espírito Santo 2022. Os irmãos Lucas e Matheus Surcin, filhos do ex-jogador Marcelinho Carioca, já estão treinando com os novos companheiros no CT Capa-preta, em Ponta da Fruta.

A chegada da dupla, que pertence ao São Caetano, faz parte da pequena reformulação do elenco do Brancão após a disputa do Campeonato Capixaba 2022. Dez jogadores já ingressaram no Alvinegro depois da eliminação no estadual.

O volante Lucas Surcin iniciou a carreira no clube em que o pai é ídolo. O jogador de 28 anos ingressou no futebol nas categorias de base do Corinthians, mas se profissionalizou no São Caetano. Lucas também tem passagem por Audax Rio, CSA, Gama, Tupã-SP, Vitória das Tabocas e Taboão da Serra-PE.

Lucas Surcin é volante e chega para buscar seu espaço no RIo Branco Crédito: Vitor Recla/Rio Branco AC

"Desde o primeiro contato, com o presidente (Paulo Pachêco) e o professor Eleomar Pereira, me mostraram a oportunidade de jogar em um novo mercado. E sabendo da grandeza do Rio Branco, vi uma oportunidade de jogar e abracei essa ideia. Tenho amigos que jogaram aqui, no próprio Rio Branco, e falaram da grandeza do clube e da torcida, de como ela é. Venho sabendo do tamanho do time e da torcida, buscando ajudar dentro de campo."

Já o lateral direito Matheus Surcin é quatro anos mais novo, mas também vai atuar no Espírito Santo pela primeira vez. Formado nas categorias de base do Timão, o jogador de 24 anos também tem no currículo times como Bangu, Taboão da Serra-PE, Capital-DF e São Caetano, seu último clube.

Conhecido como filho de um atleta campeão do mundo pelo Corinthians, Matheus viu o irmão mais velho pensar em desistir do futebol devido às comparações com Marcelinho Carioca. Hoje, a relação é diferente e ambos se veem mais acostumados para focar apenas em estrear com a camisa do Rio Branco.

Matheus Surcin é lateral-direito Crédito: Vitor Recla/Rio Branco AC

"As características são bem diferentes. Ele era um meia-atacante e eu sou lateral-direito, mais de marcação. Mas ele me aconselha muito, fala para não desistir, ser o primeiro a chegar e o último a ir embora dos treinos. Eu nunca vou fugir de ser filho de quem eu sou, mas dentro de campo eu que preciso mostrar meu futebol. A pressão sempre vai existir, e tenho que mostrar que eu sou o Matheus."

MARCELINHO CARIOCA COMEMORA CONTRATAÇÃO DOS FILHOS

Marcelinho Carioca começou a carreira no Flamengo, onde atuou de 1988 a 1993. Depois, teve sua primeira passagem pelo Corinthians, antes de jogar pelo Valencia-ESP. O "Pé-de-Anjo” também atuou por clubes como Vasco da Gama, Gamba Osaka-JAP, Brasiliense, Al-Nassr-KSA, Santo André, Santos e Ajaccio-FRA.

Em uma de suas três passagens pelo Timão, o jogador com mais assistências na história do Corinthians foi comandado por um técnico campeão capixaba pelo Rio Branco-ES (1983). Sob as ordens de Vanderlei Luxemburgo, o pai dos reforços do Brancão conquistou o Campeonato Brasileiro (1998) e o Campeonato Paulista (2001).

Naquela época, o irmão mais velho, Lucas Sucin, já fazia-se presente no Parque São Jorge para acompanhar o pai nos treinamentos.