  Fluminense vence Botafogo-PB e avança na Copa do Brasil
Classificado

Fluminense vence Botafogo-PB e avança na Copa do Brasil

Jogando no Maracanã, o Fluminense derrotou o Botafogo-PB por 2 a 0 nesta quarta (4) e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil.

Publicado em 04 de Março de 2020 às 22:20

Redação de A Gazeta

Nenê marcou segundo gol do Flu.  Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.
Agência Brasil - O Fluminense venceu por 2 a 0 o Botafogo-PB na noite desta quarta-feira (4) e avançou de fase na Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Marcos Paulo e Nenê, ambos no segundo tempo.
No primeiro tempo, a equipe paraibana se fechou na defesa, o que criou problemas para o Fluminense, que não conseguiu furar o bloqueio adversário. Mas na etapa final o time das Laranjeiras foi mais efetivo, abrindo o marcador aos 6 minutos, quando o lateral Gilberto avançou pela direita, cruzou rasteiro para Marcos Paulo, que, com extrema categoria, chutou para vencer o goleiro Samuel.
Com a vantagem no placar o Fluminense assume o controle da partida. Assim, o segundo não demora a sair, aos 26 minutos com o meia Nenê em cobrança de pênalti. Este foi o oitavo gol do jogador em dez partidas disputadas em 2020.
Na próxima fase da Copa do Brasil o tricolor das Laranjeiras enfrenta o Figueirense.

