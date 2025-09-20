Fluminense aguenta pressão e bate o Vitória em jogo com duas expulsões

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 18:41
SALVADOR - O Fluminense bateu o Vitória, por 1 a 0, neste sábado (20), no estádio Barradão, em Salvador (BA), em confronto pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi de Hércules, que acertou lindo chute da entrada na área.
O jogo ficou marcado pelo alto número de faltas e duas expulsões ainda no primeiro tempo. Pelo lado do Vitória, Dudu levou vermelho aos 24 minutos, enquanto Igor Rabello foi expulso aos 47 pelo lado do tricolor das Laranjeiras.
O Fluminense aproveitou o momento que esteve com um a mais em campo para marcar, já que não estava conseguindo muitas chances no 11 contra 11.
Com a vitória, os cariocas vão a 31 pontos, subindo para a oitava posição. Já o Vitória fica com 22 pontos em 17º lugar, podendo ser ultrapassado pelo Juventude e descer mais no Z4.
O Fluminense volta a campo na terça-feira (23), pela volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Lanús. Na ida, o tricolor perdeu por 1 a 0 na Argentina e agora precisa vencer para avançar.
O Vitória, por sua vez, visita o Grêmio, no próximo domingo (28), pelo Brasileirão. No torneio nacional, o Flu enfrenta o Botafogo, no mesmo dia.
A partida foi muito faltosa, principalmente no primeiro tempo, que terminou com 18 faltas. Dudu, do Vitória, recebeu amarelo ainda com 30 segundos de jogo e não se segurou nas entradas. Resultado: foi expulso aos 24 minutos.
O Flu, que até então estava pouco inspirado no ataque, aproveitou a superioridade numérica e pressionou, conseguindo abrir o placar com Hércules.
As equipes, no entanto, continuaram cometendo muitas faltas, e o Vitória pressionava o árbitro para tentar uma expulsão no Tricolor das Laranjeiras. E ela veio aos 47, ainda no primeiro tempo, após Igor Rabello levar o segundo amarelo por falta em Renato Kayzer.
Depois do primeiro tempo agitado, o Flu conseguiu esfriar a partida na segunda etapa e aguentou a pressão do Vitória. Fábio também apareceu com boas defesas para garantir o empate.
FICHA TÉCNICA
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Dudu, Pepê e Matheusinho; Osvaldo (Ronald) (Fabri) (Renzo López), Erick (Romarinho) e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.
FLUMINENSE: Fábio; Guga (Julio Fidélis), Ignácio, Igor Rabello e Fuentes; Otávio, Hércules (Bernal) e Lima (Lezcano) (Manoel); Canobbio, Serna (Lavega) e Cano. Técnico: Renato Portaluppi.
