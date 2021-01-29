Flamengo vence Grêmio de virada e assume a vice-liderança do Brasileiro

Com um segundo tempo excelente, o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 2 de virada, em Porto Alegre Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Com um futebol criativo e grande atuação de Gabigol, o Flamengo derrotou o Grêmio por 4 a 2 nesta quinta-feira (28), em Porto Alegre, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Depois de sair atrás, o time rubro-negro precisou de oito minutos para marcar três gols e virar o placar no jogo adiado da 23ª rodada. Diego Souza fez o primeiro gol da partida ainda no primeiro tempo, mas o Grêmio não conseguiu segurar o ímpeto do Flamengo na etapa final.

Entre os 12 e os 20 minutos, Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta decretaram o triunfo rubro-negro. No fim, Diego Souza marcou o segundo do Grêmio, mas não deu tempo para reagir: o Flamengo ainda fechou a conta com gol de Isla.

Com a recuperação, quatro dias após ter sido derrotado pelo Athletico-PR, o Flamengo chegou a 58 pontos e tem o mesmo número do São Paulo, porém com maior número de vitórias, que o coloca na frente na tabela de classificação.

equipe de Rogério Ceni está a quatro pontos do líder Internacional e ainda tem um confronto direto com o clube colorado em casa na penúltima rodada.

Já o Grêmio continua em má fase. O time de Renato Gaúcho não vence há cinco partidas, com três empates e duas derrotas no período, e se distanciou da briga pelo título. O clube tricolor soma 51 pontos e está 11 atrás do arquirrival Internacional.