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Na briga

Flamengo vence Grêmio de virada e assume a vice-liderança do Brasileiro

Com um segundo tempo que fez lembrar o time de 2019, o Rubro-Negro trucidou o Grêmio em Porto Alegre, venceu por 4 a 2 e assumiu o segundo lugar do Brasileirão, a quatro pontos do líder Internacional. Equipes ainda irão se enfrentar

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 22:14

Publicado em 

28 jan 2021 às 22:14
Flamengo
Com um segundo tempo excelente, o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 2 de virada, em Porto Alegre Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com um futebol criativo e grande atuação de Gabigol, o Flamengo derrotou o Grêmio por 4 a 2 nesta quinta-feira (28), em Porto Alegre, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.
Depois de sair atrás, o time rubro-negro precisou de oito minutos para marcar três gols e virar o placar no jogo adiado da 23ª rodada. Diego Souza fez o primeiro gol da partida ainda no primeiro tempo, mas o Grêmio não conseguiu segurar o ímpeto do Flamengo na etapa final.
Entre os 12 e os 20 minutos, Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta decretaram o triunfo rubro-negro. No fim, Diego Souza marcou o segundo do Grêmio, mas não deu tempo para reagir: o Flamengo ainda fechou a conta com gol de Isla.

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Com a recuperação, quatro dias após ter sido derrotado pelo Athletico-PR, o Flamengo chegou a 58 pontos e tem o mesmo número do São Paulo, porém com maior número de vitórias, que o coloca na frente na tabela de classificação.
equipe de Rogério Ceni está a quatro pontos do líder Internacional e ainda tem um confronto direto com o clube colorado em casa na penúltima rodada.
Já o Grêmio continua em má fase. O time de Renato Gaúcho não vence há cinco partidas, com três empates e duas derrotas no período, e se distanciou da briga pelo título. O clube tricolor soma 51 pontos e está 11 atrás do arquirrival Internacional.
Faltando seis rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo fará na próxima rodada seu terceiro jogo consecutivo como visitante. O time de Rogério Ceni pega o Sport, na Ilha do Retiro, na segunda (1º). Já o Grêmio enfrentará o Coritiba, no estádio Couto Pereira, no domingo (31).

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