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Brasileirão

Flamengo vence América-MG e encosta no líder Palmeiras

O time da Gávea está atrás do Alviverde por conta do saldo de gols. Em seguida estão Botafogo, com 62, e Atlético-MG, com 60 e que fecha o G4
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 nov 2023 às 06:07

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 06:07

O Flamengo venceu o América-MG por 3 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), e alcançou os mesmos 63 pontos do líder Palmeiras, que ficou no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, fora de casa. Os gols rubro-negros foram marcados por Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Everton Ribeiro.
O time da Gávea está atrás do Alviverde por conta do saldo de gols. Em seguida estão Botafogo, com 62, e Atlético-MG, com 60 e que fecha o G4.
Pedro marcou um dos gols da vitória do Flamengo contra o América-MG
Pedro marcou um dos gols da vitória do Flamengo contra o América-MG Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Bruno Henrique voltou ao time titular hoje e foi um dos destaques, com intensidade e levando perigo a todo o momento ao goleiro Jori. Ele foi o capitão da equipe.
O volante Erick Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso da próxima partida.
Para o América-MG não terminar a competição na lanterna terá que vencer os próximos três jogos e o Coritiba perder todos.
O Coelho agora visita o Palmeiras, na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no Allianz Parque (SP).
Já o Flamengo recebe o Atlético-MG, no mesmo dia, às 19h30, no Maracanã (RJ).

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