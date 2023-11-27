Flamengo vence América-MG e encosta no líder Palmeiras

O Flamengo venceu o América-MG por 3 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), e alcançou os mesmos 63 pontos do líder Palmeiras, que ficou no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, fora de casa. Os gols rubro-negros foram marcados por Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Everton Ribeiro.

O time da Gávea está atrás do Alviverde por conta do saldo de gols. Em seguida estão Botafogo, com 62, e Atlético-MG, com 60 e que fecha o G4.

Pedro marcou um dos gols da vitória do Flamengo contra o América-MG Crédito: Gilvan de Souza / CRF

Bruno Henrique voltou ao time titular hoje e foi um dos destaques, com intensidade e levando perigo a todo o momento ao goleiro Jori. Ele foi o capitão da equipe.

O volante Erick Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso da próxima partida.

Para o América-MG não terminar a competição na lanterna terá que vencer os próximos três jogos e o Coritiba perder todos.

O Coelho agora visita o Palmeiras, na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no Allianz Parque (SP).