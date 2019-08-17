Flamengo faz história e conquista primeiro Brasileirão Sub-17

Uma vitória emocionante. É assim que os jogadores do Flamengo classificam a conquista do Campeonato Brasileiro Sub-17 sobre o Corinthians, na manhã deste sábado (17), no Kleber Andrade, em Cariacica. Não apenas pela partida em si, ou pelo placar (6 a 4 no agregado), mas principalmente por conta do ano conturbado que viveram as categorias de base rubro-negras.

O trágico incêndio no alojamento dos jovens no Ninho do Urubu tirou a vida de alguns jogadores que hoje estariam comemorando o título sobre a equipe paulista. O episódio deu força para os atletas, que jogam honrando a memória de seus amigos.

Data: 17/08/2019 - ES - Cariacica - Flamengo x Corintians, final do Campeonato Brasileiro Sub 17, Kleber Andrade, Cariacica - Editoria: Esportes - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Movido pelo sentimento de superação, o Flamengo começou melhor na partida. Logo aos dois minutos, após cobrança de falta pela direita de ataque, o camisa 10 Lázaro subiu para cabecear e estufar as redes do goleiro Donelli.

Após o gol, a partida ficou muito dura. Os times erravam muitos passes e as muitas divididas de bola no meio de campo deixavam o ritmo das equipes lento. O outro lance de perigo só veio aos 16 minutos, quando Danilo, meia do Corinthians, recebeu passe dentro da área e bateu, mas a bola foi fraca e Bruno pegou tranquilamente.

Aos 21 minutos, Pedro Arthur fez uma linda jogada e quase ampliou para o Flamengo. O atacante recebeu na entrada da área, driblou dois jogadores corintianos e, na hora do chute, foi desarmado.

O Corinthians respondeu aos 23 minutos, com Matheus Araújo arriscando chute de fora da área que explodiu no zagueiro Otávio. O jogo se tornou mais aberto e o Flamengo respondeu prontamente. Aos 29 minutos, Ryan Luka acertou o travessão da equipe paulista após cobrança de escanteio.

Data: 17/08/2019 - ES - Cariacica - Flamengo x Corintians, final do Campeonato Brasileiro Sub 17, Kleber Andrade, Cariacica - Editoria: Esportes - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Logo depois, o segundo gol carioca. Ryan Luka recebeu cruzamento da direita e desta vez nem o poste conseguiu parar o camisa 9. O Flamengo ampliou o placar e a vantagem construída no jogo de ida. Isso animou a torcida, que já começava a entoar gritos de “olé” nas arquibancadas do Klebão.

A desvantagem no placar alarmou o técnico corintiano Gustavo Almeida, que já aos 36 minutos fez sua primeira troca. David deu lugar a Gustavo Tocantins, troca de um atacante por outro.

A substituição surtiu efeito e o Corinthians desperdiçou uma grande chance com Cauê. Após cruzamento pela esquerda, o goleiro flamenguista Bruno saiu mal e a bola sobrou para o camisa 9 que chutou para o gol, mas Otávio conseguiu interceptar.

Ainda deu tempo de o Corinthians levar mais um susto, com Pedro Arthur obrigando Donelli a defender chute rasteiro com a perna direita. Mas o primeiro tempo acabou com a vantagem do Flamengo por 2 a 0 no placar.

Para o segundo tempo, o Corinthians voltou com duas alterações. Riquelme e Bruno deram lugar a Wendell e Bryan. As mudanças novamente surtiram efeito e a equipe paulista começou melhor o segundo tempo, pressionando o adversário. Com a vantagem, o Flamengo recuou e esperava os contra ataques, mas a estratégia não funcionou.

Data: 17/08/2019 - ES - Cariacica - Flamengo x Corintians, final do Campeonato Brasileiro Sub 17, Kleber Andrade, Cariacica - Editoria: Esportes - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

O Corinthians pressionava e, aos 15 minutos, começou a brilhar a estrela de Bruno, que se tornaria um dos personagens mais importantes do jogo. O arqueiro rubro-negro fez uma defesaça depois de chute forte de Julio. Aos 18, mais uma participação grandiosa de Bruno. Gustavo Tocantins recebeu bola em profundidade e saiu cara a cara com o camisa 1, que pegou o chute forte do atacante corintiano.

O time do Parque São Jorge seguia melhor na partida e quase diminuiu a vantagem dos cariocas aos 20 minutos, quando o zagueiro Otávio tirou, em cima da linha, uma cabeçada de Wendell após cobrança de escanteio.

Aos 21, porém, o Corinthians conseguiu furar a defesa rubro-negra. Cauê recebeu dentro da área, girou sobre a marcação e bateu forte, finalmente vencendo o goleiro Bruno. O Flamengo seguia sem criar jogadas de ataque e sofria com as investidas corintianas.

Pouco depois Bruno se provou novamente um goleiraço. O camisa 1 flamenguista fez uma sequência de defesas em chutes à queima roupa de Cauê e Matheus Araújo, impedindo o empate.

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O Flamengo acordou e procurou buscar mais jogadas construídas. Aos 32, Weverton, que havia acabado de entrar, recebeu bola em profundidade, entrou na área e bateu, mas o chute saiu fraco e Donelli segurou. O camisa 1 corintiano foi acionado mais uma vez, aos 42, ao se esticar todo para espalmar um cruzamento perigoso que iria para o gol.

Nesse ponto, a torcida do Flamengo já cantava “é campeão” nas arquibancadas e não deu outra. O árbitro apitou o final da partida e o Fla entrou para a história como o primeiro campeão do Brasileirão Sub-17.

Ao final da partida, os jogadores rubro-negros estavam bastante emocionados com a conquista. O camisa 8 Daniel Cabral lembrou de seu amigo Rykelmo, o qual chamou de irmão e que estaria em campo nesta manhã, não fosse o acidente no Ninho do Urubu. “Fazíamos tudo juntos e infelizmente ele não pode estar aqui com a gente. Eu corri por ele e pela família dele, além da minha, para conseguir realizar um sonho que era do Rykelmo também”, conta.

Principal personagem do bom sistema defensivo do Flamengo na partida, Bruno classificou sua atuação como fruto de muito trabalho. “É o dia a dia de treinos. O trabalho de cada dia desde o começo do ano resultou nessa atuação”, disse. Sobre a participação da torcida, Bruno foi categórico. “É Flamengo, se formos até no fim do mundo, vai ser assim”.

Craque o time, o camisa 10 Lázaro terminou a competição como melhor jogador e no topo da lista de artilheiros. O atacante se disse feliz pelo que o time construiu no campeonato. “A cada jogo mostramos nosso futebol, não à toa fomos campeões. Fico feliz por ter aberto o placar hoje ter sido o artilheiro da competição”, declarou. Lázaro herdou a camisa 10 da joia Reinier, que hoje treina entre os profissionais, e busca ter o mesmo sucesso do amigo. “Já nos falamos, ele me disse que tenho que honrar essa camisa. O camisa 10 do Flamengo tem que ser assim, tem que saber jogar”, finalizou.