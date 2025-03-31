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Qualificação

Fifa cogita jogo extra para completar grupo do Flamengo no Mundial

Vencedor substituiria o León, excluído do torneio, mas decisão aguarda recurso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2025 às 10:06

Publicado em 31 de Março de 2025 às 10:06

A Fifa avalia um jogo extra para preencher o buraco no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, após a exclusão do León, do México.
León foi excluído do Mundial de Clubes Crédito: Foto: Divulgação/León
A entidade confirmou que cogita uma partida entre o Los Angeles FC e o América-MEX, treinado pelo brasileiro André Jardine.
O Los Angeles FC participaria como vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2023, através da qual o León havia se classificado.
O América-MEX participaria como a equipe mais bem classificada no ranking de federações do Mundial, através do qual a qualificação também é determinada.
"O vencedor desse playoff se classificaria, a menos que os processos legais determinem o contrário", informou a Fifa. A briga do León ainda será definida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).
A entidade acrescentou que mais detalhes serão fornecidos oportunamente.
O León foi excluído porque a Fifa não aceitou dois times do mesmo dono. O León faz parte do grupo de clubes que já tem o Pachuca como representante no Mundial.
Na competição, o Flamengo está no grupo com Esperánce Tunis e Chelsea

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