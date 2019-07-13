Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  Ferrari domina o terceiro treino livre do GP de Silverstone de Fórmula 1
Inglaterra

Ferrari domina o terceiro treino livre do GP de Silverstone de Fórmula 1

O monegasco Charles Leclerc fez o melhor tempo (1min25s905

Publicado em 

13 jul 2019 às 12:02

Publicado em 13 de Julho de 2019 às 12:02

Ferrari domina o terceiro treino livre do GP de Silverstone de Fórmula 1 Crédito: Pixabay
A Ferrari dominou, neste sábado, o terceiro treino livre para o GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone, décima etapa do Mundial de Fórmula 1. O monegasco Charles Leclerc fez o melhor tempo (1min25s905), seguido pelo alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe, que ficou atrás a apenas 0s026.
Após dominar boa parte do treinamento, a Mercedes terminou em terceiro lugar, com Lewis Hamilton a 0s167 mais lento que Leclerc. O finlandês Valtteri Bottas terminou apenas na sexta colocação, atrás de Pierre Gasly e Max Verstappen, ambos da Red Bull.
A lista dos dez primeiros colocados registrou: Lando Norris (McLaren), Nico Hulkenberg (Renault), Daniel Ricciardo (Renault) e Alexander Albon (STR).
Neste domingo, Hamilton poderá fazer história, pois tem a chance de se tornar o recordista de vitórias do GP da Inglaterra. Atualmente, ele divide com Alain Prost e com Jim Clark a condição de maior vencedor, com cinco triunfos cada na tradicional pista britânica, onde terminou em primeiro lugar em 2008, pela McLaren, e depois em 2014, 2015, 2016 e 2017, em todas ocasiões pela Mercedes.
Líder disparado deste Mundial de F-1, Hamilton tem 197 pontos, enquanto Bottas é o segundo colocado, com 166. Verstappen ocupa o terceiro lugar pela Red Bull, com 126, enquanto o alemão Sebastian Vettel, que venceu o GP da Inglaterra do ano passado, vem logo atrás, em quarto pela Ferrari, com 123.
O treino oficial de classificação, para definir o grid de largada, terá início às 10 horas. A corrida no domingo está marcado para 10h10.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados