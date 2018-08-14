  Fernando Alonso anuncia aposentadoria da Fórmula 1 ao fim da temporada
"Querida F1"

Fernando Alonso anuncia aposentadoria da Fórmula 1 ao fim da temporada

Espanhol publica vídeo de agradecimento nas redes sociais

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 15:34

Fernando Alonso se despedirá da Fórmula 1 ao fim da temporada Crédito: Reprodução
O piloto Fernando Alonso confirmou, nesta terça-feira, que deixará de correr na Fórmula 1 ao fim da atual temporada. Nas redes sociais, o espanhol da McLaren publicou uma espécie de vídeo de agradecimento à categoria, gravado em seu museu.
Ainda não se sabe o que Alonso fará a partir do ano que vem, mas, nos últimos dias, o CEO da McLaren, Zak Brown, revelou que ele tinha interesse em correr na Fórmula Indy.
Aos 37 anos, Alonso acumula 32 vitórias ao longo de suas 17 temporadas na F-1. Mas não vence um GP há cinco anos e não conquista um título há mais de dez. Com o adeus confirmado, ele fará sua última prova na categoria em 25 de novembro, em Abu Dhabi.
"Juntos passamos momentos muito bons, alguns inesquecíveis, outros realmente maus. Você me viu crescer, lutar, rir e me emocionar. Jogamos juntos contra rivais incríveis. Você jogou comigo e eu aprendi a jogar contigo. Eu te vi mudar. Umas vezes para o bem e, outras, na minha opinião, para o mal. Cada vez que fecho a viseira do capacete sinto seu abraço, sua energia. Não há nada parecido", diz o piloto em um trecho do vídeo.
Fernando Alonso é bicampeão mundial de Fórmula 1, tendo vencido o campeonato de pilotos em 2005 e 2006 pela Renault. O espanhol ainda acumula três vice-campeonatos pela Ferrari, em 2010, 2012 e 2013.
Alonso estreou na categoria pela Minardi, em 2001, depois de ser piloto de testes da Benetton por quase dois anos.
A subida de patamar se deu com a mudança para a Renault, em 2003. A conquista de 2005 teve como companheiro de equipe o italiano Giancarlo Fisichella. Naquela temporada, o principal concorrente foi o finlandês Kimi Raikkonen. Em 2006, o título de Alonso foi na briga com Michael Schumacher. Além da Renault, Alonso também pilotou por McLaren e Ferrari, com algumas idas e vindas na escuderia inglesa.

