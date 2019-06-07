Home
>
Esportes
>
Exame em mulher que acusa Neymar aponta lesão no dedo

Exame em mulher que acusa Neymar aponta lesão no dedo

O exame foi realizado pelo IML logo depois de ela registrar boletim de ocorrência, no dia 31 de maio, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo