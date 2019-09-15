Home
Espanha dá aula e conquista o Mundial de Basquete pela 2ª vez

Seleção espanhola anulou o veterano Luis Scola, o principal jogador do rival e um dos destaques do torneio, e venceu a grande final do Mundial por 95 a 75