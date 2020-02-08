Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Diretoria do Fla vai à missa em homenagem às vítimas do incêndio no CT
Ninho do Urubu

Diretoria do Fla vai à missa em homenagem às vítimas do incêndio no CT

Nas redes sociais, diversos torcedores criticaram o fato de ter sido realizado um tributo às vítimas tendo apenas integrantes da diretoria do Rubro-Negro, sem a presença dos familiares dos 10 meninos

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 18:32
O Ninho do Urubu é o centro de treinamento do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Dirigentes do Flamengo estiveram, no começo da tarde deste sábado (8), em uma missa realizada na paróquia São Judas Tadeu, no Cosme Velho, em memória aos 10 jovens que morreram no Ninho do Urubu, que aconteceu há um ano.
O presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente Geral e Jurídico Rodrigo Dunshee, o CEO Reinaldo Belotti, e o vice-presidente de Comunicação Gustavo Oliveira foram alguns membros da cúpula que compareceram à cerimônia.
Nas redes sociais, diversos torcedores criticaram o fato de ter sido realizado um tributo às vítimas tendo apenas integrantes da diretoria do Rubro-Negro, sem a presença dos familiares dos 10 meninos.

Veja Também

Flamengo barra familiares de vítimas de incêndio de entrar no CT

Mãe de Arthur Vinicius detalha atrito com o Flamengo e explica 'um ano de adaptações'

Tragédia no CT do Flamengo faz um ano e apresenta poucas decisões

Pela manhã, na porta do Ninho do Urubu, amigos e parentes de Christian Esmério, Jorge Eduardo e Pablo Henrique se reuniram para uma homenagem no CT, com flores brancas e velas. Porém, apenas os familiares de Pablo puderam entrar. O restante das pessoas ficou do lado de fora, pois o clube informou que não havia um pedido prévio.
Naquele momento, não havia representantes do Flamengo no local e aqueles que quiseram entrar nas dependências rubro-negras tiveram de esperar a liberação dos responsáveis pela portaria, que não permitiram o acesso. Até a entrada na recepção foi vetada, o que revoltou os presentes.
Logo mais, o Flamengo vai encarar o Madureira, no Maracanã, pela Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Homenagens do elenco e torcida estão previstas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições encolhe no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados