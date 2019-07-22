Futebol de Areia

Definidas as semi-finais do Estadual de Futebol de Areia

Vila Velha vence Vitória e agora vai enfrentar o Marechal Floriano nas semifinais; do outro lado, time da Capital enfrenta Anchieta

Publicado em 22 de julho de 2019 às 01:53 - Atualizado há 6 anos

Vila Velha e Vitória se enfrentaram neste domingo Crédito: FEBSES

O Vila Velha de Ramon, João Vitor e Sonaldo vive um momento especial no Campeonato Capixaba de Futebol de Areia. Com o trio em quadra, a equipe comandada por Jorge Luiz Nascimento venceu o rival Vitória por 2 a 1 neste domingo (21), na Arena de Inverno da Praia da Costa, e se classificou para as semifinais como líder da Chave A. O Vitória passou para a segunda fase em segundo lugar no grupo.

Os gols da partida saíram apenas no 2º período. O time da capital saiu na frente com Maguinho, aos 5 minutos. Depois, aos 7, Ramon empatou. A virada de Vila Velha veio aos 50 segundos da 3ª etapa, novamente com Ramon.

Com o triunfo, Vila Velha foi para as semifinais do torneio com duas vitórias - contra Rio Novo do Sul e Vitória -, nove gols marcados e quatro sofridos. Apesar do tropeço, Vitória passou em segundo por ter vencido Rio Novo do Sul na estreia, por 8 a 2. A equipe da capital passou com nove tentos à favor e com quatro tentos levados.

Marechal Floriano 4 x 3 Santa Leopoldina

O jogo entre Marechal Floriano e Santa Leopoldina também agitou a Arena da Praia da Costa, em Vila Velha, neste domingo (21) e acabou sendo marcado por períodos distintos. Marechal fez um excelente primeiro quarto e soube abrir a vantagem no placar, o Santa respondeu no último período e reduziu a diferença no marcador. No último minuto, depois de suportar muita pressão dos adversários, a experiencia de Lincoln, Julio Cogo e Mederix levaram o Anchieta para às semifinais do Estadual com um triunfo de 4 a 3.

O camisa 9 Leandrão abriu o placar da partida para Santa Leopoldina, aos 3 minutos da etapa inicial. Aos 9, Julio Cogo arriscou do meio da quadra e a bola entrou no ângulo. Dois minutos depois, Julio Cogo, de novo chutando de longe, virou o jogo: 2 a 1.

No 2º período, aos 4, Jotinha voltou a deixar tudo igual no placar: 2 a 2. Jonas, aos 11 minutos, tornou a deixar Marechal Floriano em vantagem: 3 a 2. Brenner ampliou aos 8 da 3ª etapa. Quase no fim, aos 11, Leandrão voltou a encurtar a distância no placar, mas já era tarde: 4 a 3.

A vitória classificou Marechal Floriano para as semifinais. A seleção treinada por Paulo Cesar Host vai medir forças contra Vila Velha. Santa Leopoldina se despediu precocemente da competição estadual.

Semifinais definidas (masculino)

Na quinta-feira, às 19h, entram em quadra Anchieta e Vitória. Depois, às 21h30, é a vez de Vila Velha e Marechal Floriano se enfrentarem por uma vaga na grande final do Campeonato Capixaba de Futebol de Areia.

