  • Cruzeiro acerta com o técnico uruguaio Paulo Pezzolano para 2022
Sotaque latino

Cruzeiro acerta com o técnico uruguaio Paulo Pezzolano para 2022

Com a saída de Luxemburgo após a chegada de Ronaldo fenômeno no posto de gestor do clube, o cargo de treinador estava vago na Toca da Raposa
Agência Brasil

04 jan 2022 às 07:34

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. O treinador acertou com a Raposa por um ano, com a possibilidade de renovação do vínculo.
Uruguaio Paulo Pezzolano é o favorito do Cruzeiro para assumir cargo de técnico Crédito: Imago7
O disputado profissional uruguaio chega ao clube juntamente com o auxiliar-técnico Martín Varini, o preparador físico Gonzalo Álvarez e o analista de desempenho Matias Filippini.
“Olá nação azul. Estou muito empolgado de participar deste projeto do Cruzeiro. Vamos precisar muito se vocês para alcançar os objetivos”, declarou o técnico em vídeo divulgado pelo Cruzeiro.
O treinador se apresenta oficialmente à Raposa nesta terça-feira (4), na Toca da Raposa II.

