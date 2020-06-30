Copa das Nações Africanas é adiada para 2022 em razão do coronavírus

A pandemia do coronavírus tem impacto direto no mundo dos esportes Crédito: Pixabay

A Copa das Nações Africanas foi adiada de 2021 para 2022 por conta da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi anunciada pela CAF (Confederação Africana de Futebol) nesta terça-feira (30).

"A saúde é nossa prioridade número um. Devemos permanecer vigilantes", disse o presidente da CAF, Ahmad Ahmad, na coletiva de imprensa para anunciar a mudança.

O torneio estava marcado para janeiro do próximo ano, mas por razões de segurança foi adiado em um ano.

O calendário da competição é frequentemente criticado por times europeus. Nos últimos anos, o Liverpool expôs insatisfação por precisar disponibilizar Sadio Mane, do Senegal, e Mohamed Salah, do Egito, para jogarem por suas seleções. Desta vez, o time não terá essa preocupação.

Além do adiamento da edição masculina, a Copa das Nações Africanas Feminina, prevista para este ano, foi cancelada.

Já o Campeonato das Nações Africanas, que também seria disputado este ano, foi adiado para 2021. Diferentemente da Copa, o Campeonato é disputado apenas por atletas que jogam em seus países de origem.