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Pandemia

Copa das Nações Africanas é adiada para 2022 em razão do coronavírus

A decisão foi anunciada pela CAF (Confederação Africana de Futebol) nesta terça-feira (30), o torneio estava marcado para janeiro do próximo ano

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 17:00
Estádios vazios
A pandemia do coronavírus tem impacto direto no mundo dos esportes  Crédito: Pixabay
A Copa das Nações Africanas foi adiada de 2021 para 2022 por conta da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi anunciada pela CAF (Confederação Africana de Futebol) nesta terça-feira (30).
"A saúde é nossa prioridade número um. Devemos permanecer vigilantes", disse o presidente da CAF, Ahmad Ahmad, na coletiva de imprensa para anunciar a mudança.
O torneio estava marcado para janeiro do próximo ano, mas por razões de segurança foi adiado em um ano.
O calendário da competição é frequentemente criticado por times europeus. Nos últimos anos, o Liverpool expôs insatisfação por precisar disponibilizar Sadio Mane, do Senegal, e Mohamed Salah, do Egito, para jogarem por suas seleções. Desta vez, o time não terá essa preocupação.
Além do adiamento da edição masculina, a Copa das Nações Africanas Feminina, prevista para este ano, foi cancelada.
Já o Campeonato das Nações Africanas, que também seria disputado este ano, foi adiado para 2021. Diferentemente da Copa, o Campeonato é disputado apenas por atletas que jogam em seus países de origem.
As duas competições adiadas vão acontecer em Camarões. O país tem 15.592 infectados e 313 mortes pela Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

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