Publicado em 20 de outubro de 2019 às 20:35
- Atualizado há 6 anos
O Flamengo não tomou conhecimento e venceu o Fluminense com tranquilidade por 2 a 0 neste domingo (20). A partida no Maracanã foi o quinto triunfo consecutivo do Rubro-negro no Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique abriu o placar e Gerson ratificou o resultado que faz o time abrir ainda mais na liderança.
A atuação do Flamengo foi tão superior que a partida estava definida já no meio do segundo tempo, totalmente controlada. A torcida, então, passou a tirar sarro com o adversário e passou a cantar "olé" a cada passe da equipe. Os poucos tricolores que foram ao estádio apenas observavam seus atletas correrem atrás do rival.
Com a vitória, o Flamengo chegou aos 64 pontos e abriu ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. O Santos, com 51, foi derrotado pelo Atlético-MG, e o Palmeiras vai empatando com a Chapecoense fora de casa. Embalado, o Rubro-negro tem o Grêmio pela frente no jogo de volta da semifinal da Libertadores, na quarta-feira.
O Flamengo não deu qualquer chance para o Fluminense gostar do jogo. Em um Maracanã tomado por rubro-negros, o time de Jorge Jesus precisou de apenas 3min para abrir o placar. Rodinei cruzou na medida para Bruno Henrique, que subiu mais que a zaga do Tricolor para testar firme e vencer Muriel: 1 a 0.
Após sofrer o gol, o Fluminense tentou uma reação imediata. O time se lançou à frente e até criou boas oportunidades com Wellington Nem, que não conseguiu finalizar com qualidade. Após alguns minutos, o Tricolor não conseguiu manter o ritmo e viu o Flamengo tomar as rédeas da partida.
Com ampla superioridade na posse de bola, o Flamengo era agressivo quando chegava no campo de ataque. O que se viu foram várias chances criadas e que levaram perigo ao gol de Muriel, grande destaque individual da partida até o momento. Gabgiol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio pararam no paredão tricolor - fora as oportunidades que tiraram tinta da trave.
O Fluminense até ameaçou o Flamengo no primeiro tempo, mas voltou muito mal na etapa complementar. Apenas se defendendo, o Tricolor viu o rival dominar os jogos e cercar a maeta de Muriel. De tanto forçar, o Rubro-negro ampliou o placar. Gerson recebeu bom passe de Reinier, driblou a marcação e chutou firme para fazer o segundo: 2 a 0.
