Com direito a "olé", Fla bate Flu e chega a 5ª vitória consecutiva

Com placar de 2 x 0, Flamengo chega aos 64 pontos e abre ainda mais na liderança

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 20:35 - Atualizado há 6 anos

Gerson (E), do Flamengo, comemora após marcar gol na partida contra o Fluminense, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Maracanã, no Rio de janeiro, neste domingo (20) Crédito: THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O Flamengo não tomou conhecimento e venceu o Fluminense com tranquilidade por 2 a 0 neste domingo (20). A partida no Maracanã foi o quinto triunfo consecutivo do Rubro-negro no Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique abriu o placar e Gerson ratificou o resultado que faz o time abrir ainda mais na liderança.

A atuação do Flamengo foi tão superior que a partida estava definida já no meio do segundo tempo, totalmente controlada. A torcida, então, passou a tirar sarro com o adversário e passou a cantar "olé" a cada passe da equipe. Os poucos tricolores que foram ao estádio apenas observavam seus atletas correrem atrás do rival.

O JOGO

Reinier, do Flamengo, disputa lance com Caio Henrique, do Fluminense, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo (20) Crédito: THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 64 pontos e abriu ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. O Santos, com 51, foi derrotado pelo Atlético-MG, e o Palmeiras vai empatando com a Chapecoense fora de casa. Embalado, o Rubro-negro tem o Grêmio pela frente no jogo de volta da semifinal da Libertadores, na quarta-feira.

O Flamengo não deu qualquer chance para o Fluminense gostar do jogo. Em um Maracanã tomado por rubro-negros, o time de Jorge Jesus precisou de apenas 3min para abrir o placar. Rodinei cruzou na medida para Bruno Henrique, que subiu mais que a zaga do Tricolor para testar firme e vencer Muriel: 1 a 0.

Após sofrer o gol, o Fluminense tentou uma reação imediata. O time se lançou à frente e até criou boas oportunidades com Wellington Nem, que não conseguiu finalizar com qualidade. Após alguns minutos, o Tricolor não conseguiu manter o ritmo e viu o Flamengo tomar as rédeas da partida.

Com ampla superioridade na posse de bola, o Flamengo era agressivo quando chegava no campo de ataque. O que se viu foram várias chances criadas e que levaram perigo ao gol de Muriel, grande destaque individual da partida até o momento. Gabgiol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio pararam no paredão tricolor - fora as oportunidades que tiraram tinta da trave.

O Fluminense até ameaçou o Flamengo no primeiro tempo, mas voltou muito mal na etapa complementar. Apenas se defendendo, o Tricolor viu o rival dominar os jogos e cercar a maeta de Muriel. De tanto forçar, o Rubro-negro ampliou o placar. Gerson recebeu bom passe de Reinier, driblou a marcação e chutou firme para fazer o segundo: 2 a 0.

FLAMENGO

Diego Aves, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís (Renê); Piris, Gerson (Willian Arão), Everton Ribeiro e Vitinho (Reinier); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.



FLUMINENSE

Muriel, Gilberto, Nino, Frazan e Caio Henrique; Allan, Daniel, Ganso (Lucão) e Nenê (Yuri); Yony González e Wellington Nem. Técnico: Marcão.



FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 FLUMINENSE

Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno (RS)



VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)



Cartões amarelo: Piris, Pablo Mari (FLA) Ganso, Caio Henrique, Frazan (FLU)

Gols: Bruno Henrique (FLA), aos 3 minutos do primeiro tempo; e Gerson (FLA), aos 20 minutos do segundo tempo.



