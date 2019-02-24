Home
Capixaba sobrevivente do incêndio no Fla segue com quadro estável

Jhonata Ventura, atleta de 16 anos, já apresenta a face e o braço esquerdo quase todos cicatrizados e "demais regiões com bom aspecto", segundo boletim médico