Calderano vai à final e pode ser 1° campeão do Mundial fora da Ásia e Europa

Calderano vai à final e pode ser 1º campeão do Mundial fora da Ásia e Europa

Brasileiro conquista feito histórico para o país na disputa inédita pela medalha de ouro

Publicado em 24 de maio de 2025 às 14:48

SÃO PAULO - Hugo Calderano, 28, avançou neste sábado (24) à decisão do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. Na disputa da semifinal, ele venceu o chinês Liang Jingkun (5º colocado no ranking mundial) por 4 sets a 3.>

O jogo foi disputado. Calderano começou com vantagem — fez 2 sets a 0, com parciais de 15/13 e 11/7. O chinês levou o terceiro set (8/11) e Calderano levou o quarto (11/8). O carioca perdeu o quinto e sexto sets (3/11 e 7/11) e chegou ao último set com placar empatado.>

No último set, Calderano marcou dez pontos seguidos. No match point, perdeu seis pontos seguidos e fechou o set com 11 a 9.>

Calderano compete pela medalha de ouro neste domingo (25) contra o chinês Wang Chuqin Crédito: Wander Roberto/COB

Agora, o brasileiro terá a chance de se tornar o primeiro atleta não nascido na Europa ou na Ásia a levar a medalha de ouro na competição.>

A medalha de bronze, melhor resultado de um sul-americano na competição, já estava garantida quando Calderano bateu o sul-coreano An Jaehyun e avançou à semifinal — todos os semifinalistas são premiados. No último set da semifinal, quando o jogo estava empatado em 3 a 3, Calderano marcou dez pontos seguidos. No match point, perdeu seis pontos seguidos e fechou o set com 11 a 9.>

Calderano compete pela medalha de ouro neste domingo (25) contra o chinês Wang Chuqin, às 9h30 (horário de Brasília) com transmissão no Sportv e na CazéTV.>

Jingkun havia batido o compatriota e líder do ranking Lin Shidong nas quartas de final. Foi também sobre Lin Shidong que Calderano levou a Copa do Mundo.>

Ele também foi o primeiro não chinês e não europeu a conquistar o título da Copa do Mundo. Na campanha, ele eliminou na sequência o top 3 do ranking mundial e quebrou a hegemonia chinesa que vinha desde 2005.>

Na última década, o brasileiro tem quebrado o domínio de asiáticos e europeus na elite da modalidade.>

